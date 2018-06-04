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Доброта спасет мир: марафон «Бегущие сердца» в России
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Доброта спасет мир: марафон «Бегущие сердца» в России 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Участники российского зеленого марафона «Бегущие сердца» пожертвовали свыше 40 миллионов рублей на благотворительный фонд. Смотрите фотоленту Sputnik с фотографиями состоявшегося забега
Благотворительный марафон «Бегущие сердца» прошел в конце июня в Москве и других городах России. Забег был нацелен на основные направления работы фонда — создание системы бесплатных услуг для семей, воспитывающих детей с особенностями развития, и строительство инклюзивных игровых площадок для детей всех возрастов и возможностей.
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