Доброта спасет мир: марафон «Бегущие сердца» в России

Участники российского зеленого марафона «Бегущие сердца» пожертвовали свыше 40 миллионов рублей на благотворительный фонд. Смотрите фотоленту Sputnik с фотографиями состоявшегося забега

Благотворительный марафон «Бегущие сердца» прошел в конце июня в Москве и других городах России. Забег был нацелен на основные направления работы фонда — создание системы бесплатных услуг для семей, воспитывающих детей с особенностями развития, и строительство инклюзивных игровых площадок для детей всех возрастов и возможностей.