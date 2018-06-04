Лагерь юных десантников открылся в Нижнем 4 июня

Торжественное открытие военно-патриотического лагерного сбора «Хочу стать десантником» состоялось 4 июня, в понедельник.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, оно состоялось в парке «Швейцария» около памятника воинам-интернационалистам.

В мероприятии приняли участие 90 мальчиков — будущих воспитанников лагеря и их родители.

«Летнему подростковому оздоровительному военно-патриотическому лагерю «Хочу стать десантником» в этом году исполняется 12 лет, за это время более 1600 нижегородских ребят стали воспитанниками лагеря», — рассказала начальник управления по труду и работе с населением администрации города Галина Гуренко