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Лагерь юных десантников открылся в Нижнем 4 июня
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Лагерь юных десантников открылся в Нижнем 4 июня 

Newsroom24 6 минут назад
Фото: Newsroom24
Торжественное открытие военно-патриотического лагерного сбора «Хочу стать десантником» состоялось 4 июня, в понедельник.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, оно состоялось в парке «Швейцария» около памятника воинам-интернационалистам.
В мероприятии приняли участие 90 мальчиков — будущих воспитанников лагеря и их родители.
«Летнему подростковому оздоровительному военно-патриотическому лагерю «Хочу стать десантником» в этом году исполняется 12 лет, за это время более 1600 нижегородских ребят стали воспитанниками лагеря», — рассказала начальник управления по труду и работе с населением администрации города Галина Гуренко.
«Хочу пожелать вам, чтобы, преодолев эти трудности, вы всегда вспоминали с радостью и гордостью проведенное в лагере время. А все испытания, которые вам еще встретятся на жизненном пути, вы бы оценивали с теми ощущениями от первого прыжка, и понимали, что все остальное не так уж и страшно», — сказал в напутственном слове глава администрации Приокского района Михаил Шатилов.
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