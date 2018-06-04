Детский отдых стал еще безопаснее

В преддверии летних каникул Госдума приняла закон, который призван повысить уровень безопасности отдыха детей и усовершенствовать качество услуг, оказываемых соответствующими организациями. Рассмотрим более подробно, как после принятия законодательных актов изменится пребывание детей в летних лагерях.

В течение всего учебного года детей нагружают различными задачами, как в школе, так и дома. И для них очень важен полноценный отдых, позволяющий набраться сил и морально подготовиться к преодолению новых вершин. Поэтому нет ничего удивительного в том, что популярность детских лагерей и баз отдыха увеличивается с каждым годом. Тем более что во время организованного отдыха ребята получают возможность не только отвлечься от повседневной рутины, но и стать более социализированными, освоить новые навыки, расширить свои горизонты.

Ежегодно учреждения, обеспечивающие детский отдых, принимают у себя сотни тысяч школьников разных возрастов. И вполне естественно, что обеспечение комфортного, безопасного и полноценного отдыха ребят является для них первостепенной задачей. Но, к сожалению, как показывает практика, во время летнего отдыха в лагерях не всегда удается избежать несчастных случаев.

В связи с этим в преддверии летних каникул Госдума приняла закон, который призван повысить уровень безопасности отдыха детей и усовершенствовать качество услуг, оказываемых соответствующими организациями. К слову, из-за трагических событий, связанных с организацией детского отдыха, требования по улучшению безопасности детского отдыха выдвигались и ранее. Но теперь их объединили в единый закон. Рассмотрим более подробно, как после принятия законодательных актов изменится пребывание детей в летних лагерях.

Формирование реестра проверенных организаций

Теперь региональные органы государственной власти обязаны создать и разместить у себя на официальных сайтах перечень всех организаций, имеющих лицензию на обеспечение летнего отдыха детей. Публичный реестр позволит родителям удостовериться в правильности выбора лагеря, и в том, что дети будут в безопасности и под постоянным присмотром квалифицированных работников.

Составление типовых договоров

Ранее приобретение путевок в детские лагеря практически никак не документировалось. Соответственно, организации, специализирующиеся на обеспечении детского досуга, зачастую давали ложные обещания и не предоставляли никаких гарантий на качество своих услуг. В результате, большое количество родителей оставались недовольными организацией летнего отдыха детей.

После вступления в силу нового закона обязательным условием приобретения путевки станет заключение типового договора с родителями, в котором будут прописаны все обязательства уполномоченных организаций и условия, обеспечивающие комфортное и безопасное пребывание ребенка на отдыхе. На данный момент Министерство образования и науки РФ занимается разработкой этого документа. Планируется, что он будет представлен уже в июне этого года.

Подача электронных жалоб

Несмотря на строгие требования, предъявляемые к детским лагерям, а также постоянным надзор над ними, полностью исключить возможность возникновения проблем пока не удается. Обычно большинство претензий касаются некомпетентности работников лагерей, недостаточного/некачественного питания, отсутствия надлежащей медицинской помощи.

Закон регулирует порядок приема жалоб от родителей, недовольных отдыхом детей. Теперь для подачи претензий им больше не нужно посещать органы власти в своем регионе. Достаточно будет оставить электронное обращение, по факту поступления которого будет проводиться проверка учреждения по организации детского досуга. При этом заявителей не обязывают указывать персональные данные и по желанию они могут сделать это анонимно.

Создание перечня туристических маршрутов для прохождения организованных групп детей

Трагические события прошлых лет вывели вопрос безопасности детей на отдыхе на первое место. Поэтому сегодня органы власти уделяют ему особое внимание, делая все возможное, чтобы максимально обезопасить детей.

Согласно принятому закону, российские регионы утвердят список туристических маршрутов для детей. После его составления он будет находиться в публичном доступе, что позволит использовать его, как организациям, обеспечивающим отдых и оздоровление детей, так и самостоятельно отдыхающим группам.

Явным преимуществом этого списка можно назвать возможность заблаговременно ознакомиться с наличием таких важных условий, как:

достаточное количество питьевой воды на маршруте;

качественное покрытие зон связи (это особенно важно в случае возникновения экстренных ситуаций);

использование качественного специального снаряжения;

максимально полная информация об особенностях климатических условий и участках повышенной опасности;

многие другие не менее важные факторы.

Особенности летних каникул московских детей

По имеющимся на сегодняшний день данным, на летних каникулах в этом году в детских лагерях будет отдыхать около 65 тысяч московских детей — 217 лагерей в пределах города и 106 лагерей, расположенных по всей России и в Белоруссии. При этом почти половина ребят посетит лагерь впервые.

Чтобы дети были в безопасности и могли полноценно отдохнуть, городские власти продумали все до мелочей: от создания добровольных пожарных дружин до строгого контроля за соблюдением распорядка дня. Открытие сезона летнего детского отдыха в этом году будет проходить под кодовым названием — Надзорно-профилактическая операция «Отдых».

Основные особенности данной операции:

Каждый загородный лагерь работает по заранее утвержденному единому распорядку дня, малейшее отклонение от которого приведет к сигналу тревоги в столичной штаб-квартире. Предполагается, что все дети будут находиться под постоянным присмотром взрослых. Вожатым запрещено вносить какие-либо изменения в программу по собственному усмотрению. День у ребят будет начинаться в 8:00, с подъема, и заканчиваться в 22:30 отбоем. При возникновении 30-минутной задержки об этом сразу же узнают в столице.

Для работы с детьми в этом году были специально обучены приблизительно 4 тысячи вожатых, как уже опытных, так и из числа студентов. Подготовка включала в себя самые разные направления, и теперь вожатые с легкостью смогут развлечь заскучавших детей или разрешить конфликтные ситуации. Кроме того, они знают, как общаться с трудными подростками и могут выявить ребенка, находящегося под влиянием психотропных препаратов.

Транспортное обеспечение. Поскольку с 1 июля для перевозки детей запрещается использовать автобусы, которые эксплуатируются более 10 лет, организаторы отдыха позаботились об обновлении парка.

Трехэтапная проверка организаций, принимающих детей. Каждое учреждение, выигравшее тендер, проверяется на соответствие заявленных условий фактическим. Затем организации дается время на ликвидацию выявленных несоответствий. На третьем этапе проверка осуществляется после заезда детей.

Обеспечением безопасности детей занимается МЧС . На сегодняшний день уже предприняты все необходимые меры по устранению несоответствий требованиям пожарной безопасности в лагерях, а также сформированы добровольные пожарные команды, состоящие из персонала учреждений детского отдыха. По утверждениям департамента культуры пройти на территорию лагеря или выйти из него незамеченным будет невозможно.

Были приняты меры по сокращению уровня заболеваемости инфекционными болезнями. Теперь каждый ребенок дополнительно к стандартным справкам должен пройти медосмотр, включающий осмотр на педикулез.

Тщательный контроль над питанием. Планируется избежать неприятного опыта прошлых лет, когда некоторые дети оставались голодными после приема пищи. Теперь размер порций будет находиться под строгим контролем, а, если кому-то из ребят все равно будет мало, он может попросить добавку.

Возможность самостоятельно планировать отдых детей льготникам. Родители детей, отдыхающих по льготам, имеют возможность получить денежную выплату в размере 30 тысяч рублей вместо путевки. Для этого необходимо подать заявление на городском портале госуслуг.

Продление времени работы московских лагерей на 1 час. В этом году они будут открываться в 9:00 и закрываться в 19:00. В их программе предусмотрено посещение раз в неделю парков и музеев столицы. Кроме того, этим летом непрерывно будет работать приблизительно 2000 кружков во всех дворцах детского творчества.

Подготовка к детскому отдыху в самом разгаре и уже совсем скоро юные туристы смогут насладиться всеми преимуществами летних каникул. Остается надеяться, что удастся обойтись без неприятных инцидентов, и все ребята и их родители будут довольны.