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За разгульный образ жизни приморцев лишили родительских прав и отправили на принудительные работы
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За разгульный образ жизни приморцев лишили родительских прав и отправили на принудительные работы 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
Решением Кавалеровского районного суда Приморского края супруги, имеющие двух несовершеннолетних детей, были лишены родительских прав, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Приморскому краю.
Девочка четырех лет и мальчик трех лет определены в детский дом. Родители, не считающие нужным воспитывать и содержать своих детей, по решению суда,
Однако супруги решили, Нигде не работая и не желая принимать участия в жизни своих детей, они продолжили вести разгульный образ жизни.
Поскольку без уважительных причин в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства не были выплачены средства на содержание несовершеннолетних детей их родителями, то в отношении лишенных родительских прав супругов были составлены протоколы об административном правонарушении.
Женщине было назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов, мужчине — 150 часов.
Вернувшись домой после окончания лечения муж и жена продолжили уклоняться от выплат алиментов на содержание детей.
27 июля 2017 года были возбуждены уголовные дела. Супруги были признаны виновными, и им
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