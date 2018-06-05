Детские лагеря Башкирии: рассказываем, куда отправить ребенка на летний отдых

Лето, наконец-то, пришло. И пусть началось оно совсем не так тепло и солнечно, как ожидалось, но все-таки оно есть, и это значит, что у школьников начались долгожданные каникулы.

Чем же занять ребенка? Да так, чтобы с пользой и под присмотром? Кого-то выручает ссылка к бабушке в деревню. Но, если с предыдущего лета ваше чадо родственники встречают с вилами наперевес, не расстраивайтесь: на этот случай есть еще детские лагеря. Ваш ураган в штанишках примут, и за скромную или не очень плату будут кормить, поить и развлекать, попутно оберегая от большинства жизненных невзгод.

Корреспондент Ufa1 узнал все про все лагеря в республике по принципу «ближе к дому». С адресами, контактами и стоимостью путевки на одну смену в 21 день. Мы отметили лишь самые важные моменты и отличительные черты детских учреждений. Разумеется, везде пятиразовое питание, квалифицированная медицинская помощь, десятки кружков и секций. Каждый лагерь — под охраной ЧОП.

Уфа и Уфимский район

«Березка» в Юматово

Стоимость за смену от 23,2 тысячи рублей. Заезд с 9 июня. Дети проживают в отлично оборудованных жилых корпусах от 5 до 7 человек на комнату. Одновременно лагерь вмещает до 600 детей. Есть открытый бассейн.

Адрес: п. Юматово, Уфимский район, 15 км от г. Уфы; телефон: 8 (347) 2000-950 и 8 (927) 344-75-50; почта: berezka-camp@mail.ru.

«Энергетик»

Стоимость за смену от 33,19 тысячи рублей, предусмотрена рассрочка до даты выезда. Смены с 1 июня. Лагерь рассчитан на 150 ребятишек, в номерах одновременно проживают 3–4 человека. Есть открытый бассейн.

Адрес: п. Акманай, озеро Акманай; телефон: +7 (347) 269-40-42.

Дневной лагерь «Хахачу» в Уфе Стоимость за смену — 11 тысяч рублей. Заезд с 11 июня, длительность каждой смены 10 дней. Лагерь дневного пребывания в черте города, Направлен на творческое и театральное развитие ребятни. Работает с 10 до 16 часов, добираться своим ходом. Предусмотрены выезды на телевидение, радио, походы в кино и театр.

Адрес: г. Уфа, ул. проспект Октября, 33; телефон: +7 (987) 099-51-96.

«Звездочка» в Юматово

Стоимость за смену от 28 тысяч рублей (существуют мини-смены по 10 дней за полцены). Есть рассрочка до выезда. Всестороннее развитие. Отличная инфраструктура. Капитальные корпуса с удобствами по 4–5 человек на номер.

Адрес: д. Юматово; телефон: +7 (347) 293-50-70.

«Салют»

Стоимость за смену: от 5950 до 17850 тысяч рублей. Оздоровительный лагерь в черте города. Длительность смен от 7 до 21 календарных дней. Огромный жилой корпус, по 2–4–8 детей на номер по желанию или по наличию оставшихся мест.

Адрес: г. Уфа, ул. Авроры,18/2, ост. «Роддом №4»; телефон: +7 (347) 228-97-75.

«Локомотив»

Стоимость за смену — 21 тысяча рублей. Смены с 1 июня. Лагерь направлен на спортивное развитие. Проживание в летних домиках по 5–7 детей на номер. Домики некапитальные, если летом не станет теплее, то нужно хорошо подумать.

Адрес: д. Юматово;телефоны: +7 (927) 301-41-55 +7 (927) 230-39-72 +7 (927) 63-69-457.

«Черемушки»

Стоимость за смену: 24 тысячи рублей. Смены с 1 июня. Капитальные корпуса с удобствами внутри и снаружи. Закрытый бассейн с подогревом — приятный бонус.

Адрес: г. Уфа, ул. Элеваторная, 15 (озеро Туба, Мелькомбинат); телефоны: +7 (937) 31-32-035, +7 (917) 45-07-021, +7 (347) 274-82-59, +7-917-366-79-26.

Лагерь имени Гагарина

Стоимость за смену: от 19,9 тысячи рублей. Современные корпуса с удобствами. Игровые комнаты для маленьких детей. Лечебный массаж, посещение сауны и соляных шахт в качестве оздоровительных процедур.

Адрес: д. Юматово;телефоны: + 7 (937) 33-78-773 +7 (347) 229-61-03.

«Дружба»

Стоимость за смену: 36815 тысячи рублей. Комфортабельные жилые корпуса, по 5–7 мест в номерах. Лагерь рассчитан на 280 отдыхающих. Есть собственная редакция и радиоточка под управлением детишек.

Адрес: Чишминский район, на берегу р. Дема, недалеко от д. Юматово; телефон: +7 (347) 222-03-12.

«Зарница»

Стоимость за смену: 23,5 тысячи рублей, есть рассрочка до начала заезда. Одноэтажные кирпичные корпуса с удобствами внутри по 8–15 человек в номерах. Крытый клуб на 250 мест. Обучение плаванию. Собственное хлебопроизводство.

Адрес: д. Языково, в 27 км от Благовещенска, в 60 км от г. Уфы, 46 км с. Павловка; телефоны: +7 (347) 662-28-52, +7 (927) 085-26-99, +7 (917) 781-55-17.

«Гастелло»

Стоимость за смену: 25 тысяч рублей. Современные жилые корпуса по 5 человек в номере. Русская баня. Современный клуб и библиотека. Игровые комнаты для маленьких отдыхающих.

Адрес: Павловское водохранилище (Караидельский район);телефон: (347) 238-39-33.

Стерлитамак

Лагерь имени К. Заслонова

Стоимость за смену: 32 тысячи рублей. Двухэтажные обогреваемые корпуса для младших и хвойные срубы для старших, удобства на улице. Два бассейна. Теннисный корт. Два футбольных поля.

Адрес: с. Заливной, Стерлитамакский район, недалеко от р. Белая;телефоны: +7 (927) 018-58-69 +7 (901) 811-47-55.

Салават

«Спутник»

Стоимость за смену: 40,450 тысячи рублей. Двухэтажные отапливаемые корпуса, по 3–6 человек в номере. Отличное футбольное поле. Закрытый бассейн. Свой мини-аквапарк. Вместимость лагеря до 700 детей за смену.

Адрес: г. Салават, ул. Октябрьская, 37/14; телефоны: +7-917-801-50-50 +7 (3476) 35-51-04.

Белебей

Лагерь им. Чехова

Стоимость за смену: от 19 тысяч рублей. 4 двухэтажных корпуса. В комнатах по 4–6 человек, удобства в помещениях. Электротерапия, массаж, лечение кумысом, минеральной водой «Чеховская», релаксационные программы. Верховая езда, общение с лошадьми.

Адрес: пос. Санаторий имени Чехова, ул. Санаторная 5, 55 км от г. Белебей; телефоны: +7 (34754) 3-85-50, +7 (34754) 3-67-10, +7 (919) 141-50-80.

Белорецк

Детский образовательный лагерь НОУ «Уральский РЭК»

Стоимость за смену: 32,5 тысячи рублей. 2–3–4-местные номера с удобствами. Образовательная направленность лагеря. Профильные занятия по многим предметам. Подготовка к ЕГЭ. Экскурсии по живописным местам.

Адрес: г. Белорецк, ул. К. Маркса, 122;телефоны: +7 (347) 228-36-72, +7 (34792) 2-76-15.

Детский загородный комплекс «Абзаково»

Стоимость за смену: от 16,680 тысячи рублей. Противоклещевая обработка территории. Виртуальная реальность «Лазертаг», 3D-мультфильмы, мобильный планетарий, лазерный тир, бампербол, фестиваль красок холи (все оплачивается отдельно на территории комплекса). Тренажерный зал.

Адрес: Белорецкий район, с. Абзаково; телефон: (347) 294-14-64 (987) 254-14-64.

Лагерь имени А. Матросова

Стоимость за смену: 17 тысяч рублей. Деревянные двух— и одноэтажные корпуса, по 6–10 человек в комнате. Удобства на улице. Лагерь вмещает до 100 человек за смену. Кто не любит толпу, будет рад. Открытый бассейн.

Адрес: с. Тирлянский, в 40 км от г. Белорецк, на реке Арша; телефоны: +7 (34792) 3-27-55 +7 (34792) 7-62-02.

Учалы

«Ургун»

Стоимость за смену: 16,4 тысячи рублей. Расположен на базе туротдыха. Трехэтажный корпус по 2–4 человека на номер. Удобства внутри. Безалкогольный детский бар.

Адрес: с. Ургуново, ул. Школьная, 8, озеро Ургун, 12 км от Учалов; телефоны: +7 (34791) 6-22-26.

Дюртюли

Оздоровительный лагерь «Орленок»

Стоимость за смену от 15,5 тысячи рублей. Кирпичные корпуса, по 4–8 человек в номере. Лагерь рассчитан на 200 детей. Собственный кинотеатр. Экскурсии по музеям и достопримечательностям.

Адрес: с. Верхнеярикеево, ул. Советская, 20;телефон: +7 (34762) 5-13-70.

Нефтекамск

«Кама»

Стоимость за смену: 16,5 тысячи рублей. Двухэтажный кирпичный корпус, по 4–5 человек в комнатах. Широкий комплекс оздоровительных мероприятий. Турпоходы с отрядом.

Адрес: д. Редькино, ул. Ленина, 57, Краснокамский район; телефоны: +7 (34759) 7-19-01.

«Росинка»

Стоимость за смену: от 30,5 тысячи рублей. 3 огромных жилых корпуса по 2–3 человека в комнате. Просторные номера. Профилактические и лечебные процедуры: фитотерапия, термотерапия, теплолечение, лечебный массаж, лечебная гимнастика, механотерапия, ультразвуковая диагностика, ультразвуковые ингаляции.

Адрес: п. Энергетик, 10 км от Нефтекамска; телефоны: +7 (34783) 6-91-59 +7 (34783) 6-91-50 +7 (347) 269-40-87.

Мелеуз

«Чайка»

Стоимость за смену: от 13 тысяч рублей. Хорошо оборудованные жилые корпуса, по 3–4 человека в номере. Вместимость — 100 человек за смену. Большая купальня. Современные катамараны.

Адрес: п. Нугуш, 58 кв. Бельского лесничества НП, Нугушское водохранилище;телефоны: +7 (34764) 3-84 79 +7 (927) 93-99-036.

«Ласточкино гнездо»

Стоимость за смену: 21 тысяча рублей. Кирпичные корпуса по 8–10 человек в номерах. Вмещает 260 детей за смену. Рубленая баня с парилкой. Библиотека. Особая система деления детей по типу городов с собственной системой. Прогулка на теплоходе по водохранилищу. Бассейн

Адрес: п. Нугуш, Нугушское водохранилище; телефоны: +7 (34761) 4-43-85, +7 (927) 93-566-34, +7 (34761) 4-36-23.