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Оригинальная утилизация отходов в одном из детсадов Сянъяна
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Оригинальная утилизация отходов в одном из детсадов Сянъяна 

ИА Синьхуа 6 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Сянъян /пров. Хубэй/, 4 июня /Синьхуа/ — В экспериментальном детском саду города Сянъян /провинция Хубэй, Центральный Китай/ воспитатели и родители изготавливают из старых ящиков, покрышек, банок и прочих отходов игрушки, учебные пособия, украшения и цветочные горшки, прививая детям трудолюбие, бережливость, заботу об окружающей среде.
Сянъян /пров. Хубэй/, 4 июня /Синьхуа/ — В экспериментальном детском саду города Сянъян /провинция Хубэй, Центральный Китай/ воспитатели и родители изготавливают из старых ящиков, покрышек, банок и прочих отходов игрушки, учебные пособия, украшения и цветочные горшки, прививая детям трудолюбие, бережливость, заботу об окружающей среде.
Сянъян /пров. Хубэй/, 4 июня /Синьхуа/ — В экспериментальном детском саду города Сянъян /провинция Хубэй, Центральный Китай/ воспитатели и родители изготавливают из старых ящиков, покрышек, банок и прочих отходов игрушки, учебные пособия, украшения и цветочные горшки, прививая детям трудолюбие, бережливость, заботу об окружающей среде.
Сянъян /пров. Хубэй/, 4 июня /Синьхуа/ — В экспериментальном детском саду города Сянъян /провинция Хубэй, Центральный Китай/ воспитатели и родители изготавливают из старых ящиков, покрышек, банок и прочих отходов игрушки, учебные пособия, украшения и цветочные горшки, прививая детям трудолюбие, бережливость, заботу об окружающей среде.
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