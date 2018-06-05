Оригинальная утилизация отходов в одном из детсадов Сянъяна

Сянъян /пров. Хубэй/, 4 июня / Синьхуа / — В экспериментальном детском саду города Сянъян /провинция Хубэй, Центральный Китай/ воспитатели и родители изготавливают из старых ящиков, покрышек, банок и прочих отходов игрушки, учебные пособия, украшения и цветочные горшки, прививая детям трудолюбие, бережливость, заботу об окружающей среде.

Сянъян /пров. Хубэй/, 4 июня /Синьхуа/ — В экспериментальном детском саду города Сянъян /провинция Хубэй, Центральный Китай/ воспитатели и родители изготавливают из старых ящиков, покрышек, банок и прочих отходов игрушки, учебные пособия, украшения и цветочные горшки, прививая детям трудолюбие, бережливость, заботу об окружающей среде.

Сянъян /пров. Хубэй/, 4 июня /Синьхуа/ — В экспериментальном детском саду города Сянъян /провинция Хубэй, Центральный Китай/ воспитатели и родители изготавливают из старых ящиков, покрышек, банок и прочих отходов игрушки, учебные пособия, украшения и цветочные горшки, прививая детям трудолюбие, бережливость, заботу об окружающей среде.

Сянъян /пров. Хубэй/, 4 июня /Синьхуа/ — В экспериментальном детском саду города Сянъян /провинция Хубэй, Центральный Китай/ воспитатели и родители изготавливают из старых ящиков, покрышек, банок и прочих отходов игрушки, учебные пособия, украшения и цветочные горшки, прививая детям трудолюбие, бережливость, заботу об окружающей среде.