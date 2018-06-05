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Пять человек попали в больницу с подозрением на клещевой энцефалит
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Пять человек попали в больницу с подозрением на клещевой энцефалит 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
В Омской области с начала сезона за медицинской помощью обратились 1442 человек, которые пожаловались на присасывание клещей. В их числе оказалось 546 детей, сообщает региональный Роспотребнадзор. В прошлом году в аналогичный период помощь врачей понадобилась 1976 омичам, в том числе 660 детям.
В этом году в черте города 542 человека обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей, в том числе 168 детей. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит было госпитализировано пять человек, на клещевой боррелиоз — 10 человек.
С начала сезона омские лаборатории проводят исследования клещей на предмет их зараженности вирусом клещевого энцефалита, боррелиями и риккетсиями (возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека и моноцитарного эрлихиоза человека).
По состоянию на 1 июня 2018 года в лабораториях исследовали 1254 экземпляра клещей, которые принесли омичи. Клещевым энцефалитом оказались заражены 2,6%, боррелиями — 5,5%, эрлихиями — 0,7% и анаплазмами — 0,9%. Добавим, что к 1 июня было обработано 1568 га парков, скверов и летних оздоровительных учреждений.
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