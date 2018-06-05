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Родители возмутились сбором пожертвований в детском саду в Южно‐Сахалинске
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Родители возмутились сбором пожертвований в детском саду в Южно‐Сахалинске 

360tv.ru 55 минут назад
Фото: 360tv.ru
На Сахалине родители детского сада №48 «Малыш» в областном центре возмутились ежемесячными поборами в виде пожертвования. Об этом сообщило ИА Sakh.com.
Как стало известно, «с каждой группы с родителей собирают деньги на ремонт детского сада». «Суммы разные, от 2400 рублей и выше. Каждый год детский сад закрывается на ремонт — на месяц, два и более. У родителей нет возможности каждый раз сдавать деньги на ремонт», — рассказали родители информационному агентству.
Финансирование капремонта детского сада идет из бюджета Южно-Сахалинска. По словам заведующей дошкольным учреждением Юлии Лебедевой, сбор денег в виде пожертвований не связан с ремонтом в детсаду. Руководительница подчеркнула, что «деньги идут на нужды непосредственно каждой группы, а не на ремонт».
«Не все родители следят за общественной жизнью в детском саду, поэтому делают свои какие-то выводы. Средства сдаются по желанию, суммы всегда разные, их устанавливают председатели родительского комитета», — пояснила Юлия Лебедева.
В Приморье краевой департамент образования оставил без положенных выплат педагогов, которые ушли 1 июня в отпуска. По данным Федерации профсоюзов Приморья, только во Владивостоке работники детских садов недополучили зарплаты и отпускные на 41 миллион рублей.
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