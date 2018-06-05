В Омске детские сады отремонтируют за 28 млн рублей

В Омске этим летом отремонтируют детские сады, сообщает департамент образования омской мэрии. Ремонт обойдется в 28,5 млн рублей. В перечень работ войдут ремонт кровель, систем отопления, помещений прачечных и пищеблоков, замена окон и электромонтажные работы. На материально-техническое оснащение выделят 8,7 млн рублей.

Для детсадов приобретут мебель и вспомогательное оборудование для пищеблоков. Во всех дошкольных учреждениях сделают косметический ремонт. Также в детском саду №176 создадут дополнительную группу. Отметим, что детские сады закроют на время ремонта. Родителям детей предоставят места в других дошкольных учреждениях.