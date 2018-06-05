Ещё
В Омске детские сады отремонтируют за 28 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

В Омске детские сады отремонтируют за 28 млн рублей 

АиФ-Омск 45 минут назад
Фото: АиФ-Омск
В Омске этим летом отремонтируют детские сады, сообщает департамент образования омской мэрии. Ремонт обойдется в 28,5 млн рублей. В перечень работ войдут ремонт кровель, систем отопления, помещений прачечных и пищеблоков, замена окон и электромонтажные работы. На материально-техническое оснащение выделят 8,7 млн рублей.
Для детсадов приобретут мебель и вспомогательное оборудование для пищеблоков. Во всех дошкольных учреждениях сделают косметический ремонт. Также в детском саду №176 создадут дополнительную группу. Отметим, что детские сады закроют на время ремонта. Родителям детей предоставят места в других дошкольных учреждениях.
АиФ-Омск: последние новости
К летнему отдыху будьте готовы! В Омской области начинаются каникулы Юные омичи будут ходить по безопасным маршрутам 1 июня в омском ТЮЗе детей поздравит Леонид Якубович
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть53
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть17
Певцы, которые спалились с фонограммой2
Звёзды, которых Голливуд не хочет видеть
Ляпы в советских кинохитах10
Видео
02:07
Почему Безруков стал так много пить
Кино
01:21
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть
Концерты
03:05
Лиза Монеточка: Земфира поколения Z?
Концерты
02:24
Почему фильм Серебренникова не о Цое
Кино
02:37
Том Круз прыгал с парашютом ради сцены фильма
Кино
04:30
Галь Гадот снялась в новом клипе Maroon 5
Концерты
00:17
Сергей Безруков стал рок-музыкантом
Концерты
00:36
Рапунцель из «Дома-2» сенсационно беременна
ТВ
15:26
Актеры, навсегда застрявшие в одной роли
Кино
06:50
Как меняются герои мультиков в разных странах
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение