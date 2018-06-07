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В Омске прогнозируются пробки из-за ремонта центральных магистралей
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В Омске прогнозируются пробки из-за ремонта центральных магистралей 

АиФ-Омск 25 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Ремонт двух самых широких и протяжённых омских улиц вызовет пробки в центре города, однако омичей призывают их не бояться.
Накануне на пресс-конференции и. о. директора городского департамента транспорта Вадим Кормилец заверил, что ремонт проспекта Маркса и ул. Красный Путь будет вестись по одной полосе за раз, поэтому улицы перекрывать никто не станет.
«Полного закрытия движения центральных магистралей не будет. Проезжая часть по ширине позволяет работать с частичным ограничением движения на одну полосу», — пояснил Кормилец.
Начальник отдела дорожно-мостового хозяйства ДГХ Асхат Сабитов также отметил, что работы одновременно будут проводиться на одной-двух полосах, а не менее четырёх полос будут открыты для транспорта. Но если все же придется перекрывать какой-то участок, об этом обещают проинформировать за 10 дней до проведения работ.
«На 36-й Северной, где использовалась технология холодного ресайклирования, дорога должна была три дня отстояться, поэтому мы закрыли этот участок. Сейчас мы эту дорогу откроем», — сообщил Сябитов.
Однако чиновники не отрицают, что даже частичное перекрытие магистралей вызовет пробки в центре города.
Напомним, что срок сдачи ремонта городских магистралей — 1 сентября. До этого времени все работы по замене асфальтового покрытия должны быть закончены.
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