В Омске прогнозируются пробки из-за ремонта центральных магистралей

Ремонт двух самых широких и протяжённых омских улиц вызовет пробки в центре города, однако омичей призывают их не бояться.

Накануне на пресс-конференции и. о. директора городского департамента транспорта Вадим Кормилец заверил, что ремонт проспекта Маркса и ул. Красный Путь будет вестись по одной полосе за раз, поэтому улицы перекрывать никто не станет.

«Полного закрытия движения центральных магистралей не будет. Проезжая часть по ширине позволяет работать с частичным ограничением движения на одну полосу», — пояснил Кормилец.

Начальник отдела дорожно-мостового хозяйства ДГХ Асхат Сабитов также отметил, что работы одновременно будут проводиться на одной-двух полосах, а не менее четырёх полос будут открыты для транспорта. Но если все же придется перекрывать какой-то участок, об этом обещают проинформировать за 10 дней до проведения работ.

«На 36-й Северной, где использовалась технология холодного ресайклирования, дорога должна была три дня отстояться, поэтому мы закрыли этот участок. Сейчас мы эту дорогу откроем», — сообщил Сябитов.

Однако чиновники не отрицают, что даже частичное перекрытие магистралей вызовет пробки в центре города.

Напомним, что срок сдачи ремонта городских магистралей — 1 сентября. До этого времени все работы по замене асфальтового покрытия должны быть закончены.