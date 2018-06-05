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Для 400 сельских детей в Алтайском крае устроили спортивный праздник
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Для 400 сельских детей в Алтайском крае устроили спортивный праздник 

АиФ — Алтай 43 минуты назад
Фото: АиФ - Алтай
Большой праздник для 400 сельских детей из Бийского и Троицкого районов устроили студенты алтайского гуманитарно-педагогического университета В. Шукшина в День защиты детей.
Мероприятие прошло на двух площадках — в поселке Молодежном и селе Троицком. Для детишек подготовили большую программу с разнообразными играми, конкурсами и спортивными состязаниями. В этот день ни один ребенок не остался без подарка. Призы и сувениры для участников праздника предоставил Фонд Александра Прокопьева.
Отметим, что Фонд депутата всячески поддерживает развитие детского спорта и выступает за формирование культуры здорового образа жизни. Так, в алтайских селах появляются спортивные площадки, тренажеры.
Справка:
Спортивно-оздоровительный праздник прошел в рамках проекта «Единой России» «Детский спорт», который пропагандирует здоровый образ жизни. Проект помогает строить и реконструировать спортивные площадки в регионах России.
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