Ещё
«Ростелеком» в Барнауле сделал безопасным интернет в детский праздник
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

«Ростелеком» в Барнауле сделал безопасным интернет в детский праздник 

АиФ — Алтай 34 минуты назад
Фото: АиФ - Алтай
В этот день на праздник приехали сотни детей из Барнаула, пригородной зоны, Новоалтайска и близлежащих сел. Волонтеры из числа сотрудников компании посетили парк Центрального района, парки отдыха и развлечений «Эдельвейс», «Солнечный ветер», «Арлекино» и «Лесная сказка». Сотрудники раздавали детям среднего и старшего школьного возраста цветные буклеты «Безопасный интернет», а учащимся начальных классов — раскраски «Советы киберсветофора». Родителям вручали «Правила безопасного поведения в киберпространстве» с пометкой «обсудите вместе с детьми» и цветной буклет «Безопасно родителям — спокойно детям!».
Волонтеры «Ростелекома» рассказывали школьникам о простых правилах поведения в соцсетях и при обращении с мобильным телефоном. Например, что нельзя подбирать пароли к чужим аккаунтам, использовать противоправный контент и распространять ложные сведения. Подростки получили информацию, как распознать киберпреступника и какие правила соблюдать, чтобы обезопасить себя от преследований в соцсетях.
«Мы предоставляем интернет и также несем ответственность за психическое здоровье детей. В начале учебного года сотрудники «Ростелекома» провели мастер-классы для учащихся барнаульских школ. Позже мы передали в Министерство образования и науки региона 10 тысяч буклетов для старшеклассников, 10 тысяч памяток для родителей и две с половиной тысячи раскрасок для начальных классов. В материалах просто и доступно описано, что делать подростку, если ему поступают угрозы в соцсетях», — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.
«Ростелеком» в течение праздничного дня раздал детям и взрослым четыре тысячи информационных буклетов.
АиФ — Алтай: последние новости
Для 400 сельских детей в Алтайском крае устроили спортивный праздник Жительницы Барнаула стали меньше рожать Детский санаторий Барнаула заплатит 180 тысяч рублей за травму ребенка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть53
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть17
Певцы, которые спалились с фонограммой2
Звёзды, которых Голливуд не хочет видеть
Ляпы в советских кинохитах10
Видео
02:07
Почему Безруков стал так много пить
Кино
01:21
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть
Концерты
03:05
Лиза Монеточка: Земфира поколения Z?
Концерты
02:24
Почему фильм Серебренникова не о Цое
Кино
02:37
Том Круз прыгал с парашютом ради сцены фильма
Кино
04:30
Галь Гадот снялась в новом клипе Maroon 5
Концерты
00:17
Сергей Безруков стал рок-музыкантом
Концерты
00:36
Рапунцель из «Дома-2» сенсационно беременна
ТВ
15:26
Актеры, навсегда застрявшие в одной роли
Кино
06:50
Как меняются герои мультиков в разных странах
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение