«Ростелеком» в Барнауле сделал безопасным интернет в детский праздник

В этот день на праздник приехали сотни детей из Барнаула, пригородной зоны, Новоалтайска и близлежащих сел. Волонтеры из числа сотрудников компании посетили парк Центрального района, парки отдыха и развлечений «Эдельвейс», «Солнечный ветер», «Арлекино» и «Лесная сказка». Сотрудники раздавали детям среднего и старшего школьного возраста цветные буклеты «Безопасный интернет», а учащимся начальных классов — раскраски «Советы киберсветофора». Родителям вручали «Правила безопасного поведения в киберпространстве» с пометкой «обсудите вместе с детьми» и цветной буклет «Безопасно родителям — спокойно детям!».

Волонтеры «Ростелекома» рассказывали школьникам о простых правилах поведения в соцсетях и при обращении с мобильным телефоном. Например, что нельзя подбирать пароли к чужим аккаунтам, использовать противоправный контент и распространять ложные сведения. Подростки получили информацию, как распознать киберпреступника и какие правила соблюдать, чтобы обезопасить себя от преследований в соцсетях.

«Мы предоставляем интернет и также несем ответственность за психическое здоровье детей. В начале учебного года сотрудники «Ростелекома» провели мастер-классы для учащихся барнаульских школ. Позже мы передали в Министерство образования и науки региона 10 тысяч буклетов для старшеклассников, 10 тысяч памяток для родителей и две с половиной тысячи раскрасок для начальных классов. В материалах просто и доступно описано, что делать подростку, если ему поступают угрозы в соцсетях», — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

«Ростелеком» в течение праздничного дня раздал детям и взрослым четыре тысячи информационных буклетов.