Врачи «узких» специализаций осмотрели 150 детей из Александровского района

В минувшие выходные бригада медработников из областного центра посетила Александровский район, сообщают в региональном минздраве

В составе медицинского десанта были узкие специалисты из областной детской клинической больницы и врачи Центра семейной психотерапии.

Медики провели осмотр 150 детей из сел Александровского района и не только. О возможности пройти осмотр местное население проинформировали заранее, поэтому все желающие смогли прийти на консультации к врачам. Медики вели прием до последнего пациента и отвечали на все вопросы родителей.

По итогам медосмотра маленьким пациентам корректировали лечение и уточняли поставленные ранее местными врачами диагнозы. На углубленное исследование медики направили 15 детей, одного ребенка госпитализировали. Амбулаторное лечение назначили еще 15 ребятам. Специалисты из Центра семейной психотерапии проконсультировали 6 маленьких пациентов и их родителей.

«Дети сельских территорий нуждаются в особом внимании — есть затруднения в диспансеризации, нехватка узких детских специалистов. Необходимы новые формы обслуживания, так что оренбургский региональный проект «Здоровье — детям. Шаг навстречу» очень своевременный. Он выстроен с учетом специфики области, имеет высокую социальную значимость и проходит в рамках Десятилетия детства, объявленного Президентом России», — объяснила важность мероприятия заместитель министра здравоохранения области Татьяна Кундик.