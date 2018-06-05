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Врачи «узких» специализаций осмотрели 150 детей из Александровского района
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Врачи «узких» специализаций осмотрели 150 детей из Александровского района 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
В минувшие выходные бригада медработников из областного центра посетила Александровский район, сообщают в региональном минздраве.
В составе медицинского десанта были узкие специалисты из областной детской клинической больницы и врачи Центра семейной психотерапии.
Медики провели осмотр 150 детей из сел Александровского района и не только. О возможности пройти осмотр местное население проинформировали заранее, поэтому все желающие смогли прийти на консультации к врачам. Медики вели прием до последнего пациента и отвечали на все вопросы родителей.
По итогам медосмотра маленьким пациентам корректировали лечение и уточняли поставленные ранее местными врачами диагнозы. На углубленное исследование медики направили 15 детей, одного ребенка госпитализировали. Амбулаторное лечение назначили еще 15 ребятам. Специалисты из Центра семейной психотерапии проконсультировали 6 маленьких пациентов и их родителей.
«Дети сельских территорий нуждаются в особом внимании — есть затруднения в диспансеризации, нехватка узких детских специалистов. Необходимы новые формы обслуживания, так что оренбургский региональный проект «Здоровье — детям. Шаг навстречу» очень своевременный. Он выстроен с учетом специфики области, имеет высокую социальную значимость и проходит в рамках Десятилетия детства, объявленного Президентом России», — объяснила важность мероприятия заместитель министра здравоохранения области Татьяна Кундик.
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