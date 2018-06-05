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Открытые спортивные площадки начали работу в Ижевске
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Открытые спортивные площадки начали работу в Ижевске 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. С июня по август в Ижевске будут работать открытые спортивные площадки. Как сообщает пресс-служба администрации города, площадки организованы на базах 67 образовательных организаций города.
Отмечается, что площадки будут функционировать для всех желающих детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет в вечернее время с 16:00 до 20:00 с понедельника по пятницу.
Для детей здесь организуют различные активные игры, физкультурно-спортивные и досуговые мероприятий, будет предоставляться спортивный инвентарь.
Адреса спортивных площадок опубликованы на сайте города Ижевска в разделе «Карта летнего отдыха».
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