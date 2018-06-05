200 детей из 16 детских домов приняли участие в конкурсе «Детство — это маленькая жизнь»

фото предоставлено организаторами200 детей из 16 детских домов приняли участие в конкурсе «Детство — это маленькая жизнь» 1 июня в Дзержинском санаторном детском доме состоялся финал областного конкурса детского творчества воспитанников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детство — это маленькая жизнь».

Конкурс проводился по пяти номинациям: вокал, хореография, художественное слово, театральное мастерство, инструментальное исполнительство. В мероприятии приняли участие 200 детей из 16 детских домов и интернатов Нижегородской области. На гала-концерте выступили 35 финалистов.

Победителем регионального отборочного этапа стал духовой оркестр специальной (коррекционной) школы-интерната №1, который примет участие в окружном концерте детского творчества «Звезды детства» Фестиваля «Вернуть детство» 13-14 сентября 2018 года в Республике Мордовия.

Победителям и лауреатам конкурса были вручены дипломы и памятные статуэтки с символикой конкурса.

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