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Детей и их родителей поздравили с праздником
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Детей и их родителей поздравили с праздником 

Обручевский меридиан 2 часа назад
Фото: Обручевский меридиан
Международный день защиты детей в Университетской клинике перинатологии РНИМУ имени Пирогова традиционно был наполнен музыкой, песнями, играми и теплыми пожеланиями.
Студенты и сотрудники Университета имени Пирогова Обручевского района подготовили небольшой концерт, на который пришли юные пациенты, их родители и сотрудники центра. Тема этой творческой встречи стало «Искусство как эффективное лекарство для маленьких пациентов». «1 июня во всем мире отмечается Международный день защиты детей. Для нас это особенный праздник, ведь в лице каждого из присутствующих здесь малышей мы видим свое будущее. Коллектив перинатального центра, сотрудники РНИМУ, наши студенты — все мы заняты одним общим делом: вырастить здоровое поколение», — открыла праздничную программу декан педиатрического факультета профессор Лидия Ивановна Ильенко. По ее словам, сотрудники возглавляемого ею педиатрического факультета могут выступать в качестве консультантов, при этом новое поколение врачей получает образование. «А без такой клинической базы получить достойную подготовку невозможно. По нашему собственному рейтингу клинических баз, перинатальный центр ГКБ имени Мухина занимает первое место», — добавила Лидия Ивановна.
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