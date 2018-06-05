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Молодая мать с девятимесячной дочкой в Волгограде отравились угарным газом
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Молодая мать с девятимесячной дочкой в Волгограде отравились угарным газом 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
В Ворошиловском районе Волгограда вчера, 4 июня, рано утром из дома, расположенного на улице Карповской в больницу в срочном порядке увезли молодую женщину и ее девятимесячную дочь. У обеих врачи диагностировали отравление угарным газом.
— Из Ворошиловского района вчера, 4 июня, в 6:00 доставили 29-летнюю женщину, — подтвердили V1.ru в больнице № 25. — Пациентке поставлен диагноз «Отравление угарным газом».
Грудного ребенка поместили в детскую больницу № 8. Диагноз, который поставили врачи малышке, идентичен тому, который поставили ее матери.
По предварительным данным, причиной отравления матери и ее ребенка стала неисправная газовая колонка.
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