Молодая мать с девятимесячной дочкой в Волгограде отравились угарным газом

В Ворошиловском районе Волгограда вчера, 4 июня, рано утром из дома, расположенного на улице Карповской в больницу в срочном порядке увезли молодую женщину и ее девятимесячную дочь. У обеих врачи диагностировали отравление угарным газом.

— Из Ворошиловского района вчера, 4 июня, в 6:00 доставили 29-летнюю женщину, — подтвердили V1.ru в больнице № 25. — Пациентке поставлен диагноз «Отравление угарным газом».

Грудного ребенка поместили в детскую больницу № 8. Диагноз, который поставили врачи малышке, идентичен тому, который поставили ее матери.

По предварительным данным, причиной отравления матери и ее ребенка стала неисправная газовая колонка.