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Власти Сахалина в 2018 году увеличили финансирование отдыха детей до 762 млн рублей
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Власти Сахалина в 2018 году увеличили финансирование отдыха детей до 762 млн рублей 

ТАСС 25 минут назад
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июня. /ТАСС/. Власти Сахалина и Курил в текущем году направят на летнее оздоровление детей 762 млн рублей, в 2017 году на эти цели было потрачено 548 млн рублей, сообщает во вторник пресс-служба правительства Сахалинской области.
"По предварительной информации, в течение трех летних месяцев различными формами отдыха, оздоровления и занятости на Сахалине и Курилах будет охвачено более 48 тыс. школьников. В этом году на проведение летней оздоровительной кампании из регионального и местных бюджетов в совокупности выделено 762 млн рублей. На период школьных каникул в островном регионе открываются 360 детских лагерей различного типа — стационарные, школьные, труда и отдыха, палаточные и профильные. Для сравнения — в 2015 году таких площадок было менее 300", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, стоимость путевки на 21 день пребывания в лагерях в зависимости от комфортности условий и набора услуг варьируется от более 40 тыс. рублей до 54,6 тыс. рублей. Однако благодаря льготам родители приобретают путевки всего за 15% от общей стоимости. Для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выделяются бесплатные путевки.
Третий год юные сахалинцы и курильчане имеют возможность отдыхать в лагерях Республики Крым. Первая сотня детей и подростков улетела на отдых 2 июня. До конца летних каникул на берегу Черного моря смогут отдохнуть еще 300 ребят. По поручению губернатора Сахалинской области, региональное министерство образования сейчас дополнительно закупает 400 путевок на пятую летнюю смену в крымские оздоровительные лагеря.
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