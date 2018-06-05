РЖД передало в муниципальную собственность детский сад в Дно 

Детский сад № 8 в Дно передан в муниципальную собственность по договоренности врио Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с руководством Октябрьской железной дороги (филиал ОАО «Российские железные дороги»), сообщил начальник Государственного управления образования Псковской области Александр Седунов.
Проектная мощность учреждения — 95 человек. В настоящее время там занимаются около 70 детей, чьи родители работают в «РЖД». Ранее остальные семьи водили детей в другие учреждения из-за повышенной родительской платы. Теперь ее размер соответствует уровню муниципального учреждения дошкольного образования, и родители смогут отдавать своих детей в садик по месту проживания, пояснил Александр Седунов.
Он также отметил, что на сегодняшний день в стадии передачи находится еще один детский сад — № 6 в Великих Луках. Кроме того, областные власти продолжают вести переговоры с Октябрьской железной дорогой по вопросу передачи еще двух учреждений: в Пскове и Новосокольниках.