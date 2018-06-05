«РЖД» уступила властям города Дно детский сад № 5 

Власти Псковской области договорились с руководством Октябрьской железной дороги (филиал ОАО «Российские железные дороги») о передаче детского сада № 5 в Дно в муниципальную собственность. Об этом пресс-служба администрации Псковской области сообщает со ссылкой на начальника Государственного управления образования Псковской области Александра Седунова. Детский сад рассчитан на 95 детей. В настоящее время там занимаются около 70 детей, чьи родители работают в «РЖД». Другие жители Дно не могли отдать туда детей из-за повышенной родительской платы. Теперь размер платы соответствует уровню муниципального учреждения дошкольного образования. Александр Седунов также сообщил, что в стадии передачи находится еще один железнодорожный детский сад — № 6 в Великих Луках. Кроме того, областные власти продолжают вести переговоры с Октябрьской железной дорогой по вопросу передачи еще двух учреждений: в Пскове и Новосокольниках.