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Врачи рассказали о состоянии мальчика, ногу которого зажевал эскалатор в екатеринбургском метро
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Врачи рассказали о состоянии мальчика, ногу которого зажевал эскалатор в екатеринбургском метро 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Врачи успешно провели операцию мальчику, ногу которого вчера затянуло в эскалатор на станции метро «Площадь 1905 года». Об этом Е1.RU рассказали в пресс-службе горздрава.
— Хирурги девятой детской больницы творят чудеса, — пояснили в управлении здравоохранения Екатеринбурга. — Ребенку вчера успешно прооперировали стопу, все у него осталось на месте. Его состояние удовлетворительное. Он находится под наблюдением врачей. Где-то недельку, может, больше он еще полечится.
Инцидент произошел вчера днем, когда 10-летний мальчик с другими детьми и воспитательницей детского лагеря гимназии № 39 были в метро. Инцидент сняла камера наблюдения, установленная в Екатеринбургском метрополитене.
На записи видно, как воспитательница первая спускается по эскалатору. Дети выстроились за ней. Женщина не смотрит под ноги, она стоит спиной и что-то говорит детям (возможно, она делала кому-то замечание). В момент, когда нужно сойти с движущейся лестницы, воспитательница падает. Дети, которые едут за ней, не успевают сойти с движущегося эскалатора. Увидев случившееся, сотрудница метро останавливает эскалатор, но в этот момент ногу одного из детей заматывает.
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