Всё как и раньше. Российский Артек научит дружбе

В детском центре «Артек» проходит Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Содружество Артек».

В нем принимают участие художественные коллективы и талантливые дети из России и зарубежных стран. Ямал представляют салехардские воспитанники из Центра эстрадного творчества и окружного Центра национальных культур, всего 20 человек.

В рамках подписанного соглашения с Фондом поддержки международного детского центра «Артек» департаменту международных и внешнеэкономических связей автономного округа выделили 50 путёвок для распределения среди талантливых детей из региона и зарубежных стран.