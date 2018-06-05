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Всё как и раньше. Российский Артек научит дружбе
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Всё как и раньше. Российский Артек научит дружбе 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
В детском центре «Артек» проходит Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Содружество Артек».
В нем принимают участие художественные коллективы и талантливые дети из России и зарубежных стран. Ямал представляют салехардские воспитанники из Центра эстрадного творчества и окружного Центра национальных культур, всего 20 человек.
В рамках подписанного соглашения с Фондом поддержки международного детского центра «Артек» департаменту международных и внешнеэкономических связей автономного округа выделили 50 путёвок для распределения среди талантливых детей из региона и зарубежных стран.
Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в окружном департаменте международных и внешнеэкономических связей, уже в июле в Артек на Международный фестиваль «Наш дом — Земля» вместе с ямальцами отправятся дети из Алжира, Египта, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Марокко, Молдовы, Узбекистана и Эстонии. Среди них — активные члены детских и молодёжных объединений, победители творческих конкурсов, владеющие русским языком. В дальнейшем они станут проводниками Русского мира в своих странах и будут вести активную общественную деятельность по продвижению положительного имиджа нашей страны за рубежом.
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