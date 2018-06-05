1 июня в Старом Крюково прошёл праздник «Портал в детство»

На спортивной площадке, возле корпуса 824 специалисты ГБУ «Славяне» провели мероприятие, посвященное Дню защиты детей. Праздник прошёл в формате соревнований.

Гостей было около ста человек. Ребята разделились на восемь команд. В начале была проведена танцевальная разминка, после чего команды приступили к прохождению этапов:

— «Клюшка»;

— «Гигантские штаны»;

— «Бег в памперсах»;

— Полоса препятствий.

Команды соревновались, кто быстрее сможет пройти каждый этап. Для малышей, на протяжении всего мероприятия работал надувной батут. Дети постарше могли поиграть в детский дартс. Завершился праздник шоу мыльных пузырей и поздравлениями команд. Все участники получили сладкие призы и воздушные шары.