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В Воронеже в рамках фестиваля «Моя семья» пройдёт конкурс детского рисунка и генеалогического древа
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В Воронеже в рамках фестиваля «Моя семья» пройдёт конкурс детского рисунка и генеалогического древа 

Вести Воронеж 42 минуты назад
Фото: Вести Воронеж
Жюри оценит работы по четырём номинациям.
Конкурс детского рисунка и генеалогического древа на тему «Моя семья» объявлен в Воронеже. Он приурочен к семейному фестивалю, который пройдёт в День семьи, любви и верности. Творческие работы будут принимать до 1 июля, сообщили организаторы в соцсети «ВКонтакте». Накануне праздника жюри определит победителей по четырём номинациям: дети от 3 до 5 лет, дети от 5 до 7 лет, дети от 7 до 10 лет и отдельная номинация — генеалогическое древо. На конкурс принимаются работы, выполненные в любом жанре на бумаге, картоне или холсте формата А4. Рисовать можно в различных техниках — красками, карандашами или фломастерами. В номинации «Генеалогическое древо» разрешается использование распечатанных фотографий членов семьи.
Более подробную информацию об условиях конкурса, а также адреса приёма работ можно найти здесь.
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