Ещё
Предприятия MidUral Group начали летнюю оздоровительную кампанию
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Предприятия MidUral Group начали летнюю оздоровительную кампанию 

Уралинформбюро 38 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Дети сотрудников ПАО «Ключевский завод ферросплавов» и АО «Русский хром 1915» на летних каникулах смогут не только отдохнуть, но и поправить здоровье. Качественный отдых в загородных лагерях и санаториях для них организовали администрации и профсоюзные комитеты предприятий.
В этом году на летнюю оздоровительную кампанию MidUral Group направит более одного миллиона рублей, передает "Уралинформбюро". Предприятия компенсируют родителям значительную часть стоимости путевки, а в отдельных случаях дети сотрудников смогут отдохнуть бесплатно. Еще 33 путевки были выделены управлением образования Первоуральска по запросу администрации АО «Русский хром 1915».
В этом году детям сотрудников компании выделены путевки в детский оздоровительный лагерь «Звездный», физкультурно-оздоровительный комплекс «Гагаринский» и санатории Свердловской области — «Лесная сказка», «Дюжонок», «Соколиный камень», «Самоцветы», «У трех пещер», «Сосновый бор».
Уралинформбюро: последние новости
"Екатеринбурггаз" приглашает на День защиты детей Гибель 12-летней сургутянки в больнице обернулась "уголовкой" Энергетики МРСК Урала призывают к неукоснительному соблюдению правил электробезопасности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть59
Почему Безруков стал так много пить1
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть17
Ляпы в советских кинохитах10
9 самых жарких ролей Анджелины Джоли1
Видео
02:07
Почему Безруков стал так много пить
Кино
01:21
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть
Концерты
03:05
Лиза Монеточка: Земфира поколения Z?
Концерты
02:24
Почему фильм Серебренникова не о Цое
Кино
02:37
Том Круз прыгал с парашютом ради сцены фильма
Кино
04:30
Галь Гадот снялась в новом клипе Maroon 5
Концерты
00:17
Сергей Безруков стал рок-музыкантом
Концерты
00:36
Рапунцель из «Дома-2» сенсационно беременна
ТВ
15:26
Актеры, навсегда застрявшие в одной роли
Кино
06:50
Как меняются герои мультиков в разных странах
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение