Предприятия MidUral Group начали летнюю оздоровительную кампанию

Дети сотрудников ПАО «Ключевский завод ферросплавов» и АО «Русский хром 1915» на летних каникулах смогут не только отдохнуть, но и поправить здоровье. Качественный отдых в загородных лагерях и санаториях для них организовали администрации и профсоюзные комитеты предприятий.

В этом году на летнюю оздоровительную кампанию MidUral Group направит более одного миллиона рублей, передает "Уралинформбюро" . Предприятия компенсируют родителям значительную часть стоимости путевки, а в отдельных случаях дети сотрудников смогут отдохнуть бесплатно. Еще 33 путевки были выделены управлением образования Первоуральска по запросу администрации АО «Русский хром 1915».

В этом году детям сотрудников компании выделены путевки в детский оздоровительный лагерь «Звездный», физкультурно-оздоровительный комплекс «Гагаринский» и санатории Свердловской области — «Лесная сказка», «Дюжонок», «Соколиный камень», «Самоцветы», «У трех пещер», «Сосновый бор».