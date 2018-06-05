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Юным омичам организуют на все лето досуг и присмотр
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Юным омичам организуют на все лето досуг и присмотр 

АиФ-Омск 26 минут назад
Фото: АиФ-Омск
В Омске 5 июня 2018 года прошла пресс-конференция по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей в летний период.
По словам заместителя начальника управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Омской области Элеоноры Кролевец, в период летних каникул в Омске и области ежегодно, по статистике, увеличивается количество случаев детского травматизма. Как правило, обращаются с ушибами, растяжениями и переломами, полученными при катании на велосипедах, скейтах, гироскуретах, во время занятий спортом. Также имеют место быть укусы клещей, солнечные и термические ожоги. Особое место занимают в перечне детских травм случаи выпадения из окон и пищевые отравления.
Омские врачи напомнили взрослым, что за детьми необходим круглосуточный присмотр, дабы не допустить получения травм. Самое верное решение — организовать досуг ребенка, чтобы он был занят с утра до вечера. Летний лагерь, кружки, творческие мастерские — всегда можно найти занятие по душе.
Чтобы дети были здоровы, во время каникул родителым необходимо следить за соблюдением ребенком режима дня и питания.
Как отметил завотделением травматологии и ортопедии БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 3», главный внештатный детский травматолог министерства здравоохранения Омской области Борис Злобин, дети в начале июня еще не адаптировались к летней двигательной нагрузке, поэтому и возрастает количество травм. Но запретить им двигаться нельзя, так что родителям остается только брать ситуацию под контроль. Не можешь остановить — возглавь! Чем не повод позаниматься спортом всей семьей или орагнизовать выезд на природу. А совместное дело семью только укрепит.
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