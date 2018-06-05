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Алтай-Кокс поздравил детей Заринска с праздником
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Алтай-Кокс поздравил детей Заринска с праздником 

АиФ — Алтай 29 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
В День защиты детей Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) организовал для заринских ребят развлекательную программу и театрализованное представление.
В квесте «Вокруг света с песенкой о лете» приняли участие около 100 юных заринчан. Территорию Центра детского творчества поделили на тематические станции, где ребят ждали различные испытания. Представители Союза молодежи вручили детям множество призов.
Отдельная программа «Олимпийский лучик» для детей с ограниченными возможностями прошла в комнате коррекции здоровья Центра детского творчества. Союз молодежи передал ребятам индивидуальные подарки, соответствующие их интересам и особенностям развития.
По приглашению Алтай-Кокса в Заринске выступили артисты краевого театра кукол «Сказка». На представлении побывали дети сотрудников завода и воспитанники детского дома.
На страничке Алтай-Кокса ВКонтакте провели фотоконкурс «Смешное селфи с ребенком». Все дети-участники получат корпоративные призы.
Информация об Алтай-Коксе
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса.
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