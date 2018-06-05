Сергей Цивилев посетил детский Центр активного отдыха «Космос»

Глава Кузбасса посетил детский Центр активного отдыха «Космос» в селе Верхотомское Кемеровского района.

По информации пресс-службы областной администрации, Сергей Цивилев осмотрел медицинский блок, проверил, как функционирует охрана лагеря. Были выявлены некоторые недочеты при взаимодействии сотрудников полиции с охранными предприятиями.

Во всех учреждениях детского отдыха пройдут внеплановые межведомственные проверки с участие специалистов МЧС , Росгвардии и полиции. Сергей Цивилев подчеркнул, что безопасность детей стоит на первом месте при организации детского летнего отдыха.

В «Космосе» врио губернатора принял участие в учебной эвакуации детей, отметив, что все прошло отлично. В целом, лагерь готов к приему детей: территория обработана от клещей, работают сауна, душевая, медицинский пункт, столовая. Также в Центре есть столовая, веревочный парк, футбольные и баскетбольные поля и даже собственная телевизионная студия «Kosmos-daily».