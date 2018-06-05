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Сергей Цивилев посетил детский Центр активного отдыха «Космос»
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Сергей Цивилев посетил детский Центр активного отдыха «Космос» 

АиФ Кузбасс 22 минуты назад
Фото: АиФ Кузбасс
Глава Кузбасса посетил детский Центр активного отдыха «Космос» в селе Верхотомское Кемеровского района.
По информации пресс-службы областной администрации, Сергей Цивилев осмотрел медицинский блок, проверил, как функционирует охрана лагеря. Были выявлены некоторые недочеты при взаимодействии сотрудников полиции с охранными предприятиями.
Во всех учреждениях детского отдыха пройдут внеплановые межведомственные проверки с участие специалистов МЧС, Росгвардии и полиции. Сергей Цивилев подчеркнул, что безопасность детей стоит на первом месте при организации детского летнего отдыха.
В «Космосе» врио губернатора принял участие в учебной эвакуации детей, отметив, что все прошло отлично. В целом, лагерь готов к приему детей: территория обработана от клещей, работают сауна, душевая, медицинский пункт, столовая. Также в Центре есть столовая, веревочный парк, футбольные и баскетбольные поля и даже собственная телевизионная студия «Kosmos-daily».
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