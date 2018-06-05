Минусинский детский сад заплатит 200 тысяч рублей за травму ребёнка

В минусинском детском саду (Красноярский край) 6-летяя девочка упала с качели и сломала ногу. Учреждение заплатит 200 тысяч рублей родителям ребёнка.

Как уточнили в краевом суде, от падения девочка получила закрытый перелом бедренной кости. Ей пришлось проходить длительное лечение и переносить операцию. Медицинская экспертиза доказала, что здоровью ребёнку нанесён тяжкий вред. Родители обратились в суд с иском о компенсации морального вреда.

Высшая инстанция подтвердила, что вред был причинён по вине детского сада. Учреждение не обеспечило безопасное нахождение девочки на территории сада, и должный надзор за ней.

Суд постановил взыскать с детсада компенсацию за моральный вред — 200 тысяч рублей. Если у учреждения не окажется этой суммы, обязана выплатить ущерб минусинская администрация.