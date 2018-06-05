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Минусинский детский сад заплатит 200 тысяч рублей за травму ребёнка
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Минусинский детский сад заплатит 200 тысяч рублей за травму ребёнка 

АиФ Красноярск 24 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
В минусинском детском саду (Красноярский край) 6-летяя девочка упала с качели и сломала ногу. Учреждение заплатит 200 тысяч рублей родителям ребёнка.
Как уточнили в краевом суде, от падения девочка получила закрытый перелом бедренной кости. Ей пришлось проходить длительное лечение и переносить операцию. Медицинская экспертиза доказала, что здоровью ребёнку нанесён тяжкий вред. Родители обратились в суд с иском о компенсации морального вреда.
Высшая инстанция подтвердила, что вред был причинён по вине детского сада. Учреждение не обеспечило безопасное нахождение девочки на территории сада, и должный надзор за ней.
Суд постановил взыскать с детсада компенсацию за моральный вред — 200 тысяч рублей. Если у учреждения не окажется этой суммы, обязана выплатить ущерб минусинская администрация.
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