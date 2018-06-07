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В детском саду «Кораблик» прошли «Веселые старты»
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В детском саду «Кораблик» прошли «Веселые старты» 

Южное Бутово 7 июня 2018
Фото: Южное Бутово
5 июня в школе № 1355, в дошкольном отделении « Кораблик», в средней группе №5 прошло мероприятие «Веселые старты». Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
В гости к детям пришел веселый скоморох и предложил принять участие в спортивных соревнованиях. Построившись в две команды, дети прокатились в паровозиках, стараясь не задеть конусы. Посоревновались в быстроте «Перенеси игрушку». Эстафеты «Крабики» и «Золушка» особенно понравились детям. Они с удовольствием приняли участие в занятии спортом.
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