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Родители сломавшей ногу девочки в Минусинске отсудили у города 200 тысяч рублей
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Родители сломавшей ногу девочки в Минусинске отсудили у города 200 тысяч рублей 

360tv.ru 12 минут назад
200 тысяч рублей отсудили в Минусинске родители шестилетней девочки, которая упала с качелей в детском саду и сломала ногу. О возмещении ущерба из городской казны сообщили в краевом суде.
«Вред здоровью ребенка был причинен по вине дошкольного учреждения, которое не обеспечило в полной мере безопасные условия нахождения малолетней воспитанницы в детском саду, в частности должный надзор за ней», — говорится в сообщении на сайте суда.
В январе городской суд Минусинска постановил взыскать компенсацию морального вреда с детского сада, однако там таких денег не было. Руководитель дошкольного учреждения безуспешно пыталась обжаловать решение по причине того, что сумма якобы завышена.
В Омске родители школьницы отсудили у школы 115 тысяч за травму на уроке физкультуры. В декабре прошлого года девочка на занятии сломала позвоночник.
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