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Детский омбудсмен побывала с рабочим визитом в Тихвине
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Детский омбудсмен побывала с рабочим визитом в Тихвине 

Ivyborg.ru 10 минут назад
2 июня детский омбудсмен Анна Кузнецова посетила Тихвин, где возложила цветы к памятнику детям, погибшим при фашистской бомбежке в октябре 1941 года, и приняла участие в празднике «Здравствуй, лето!».
В Тихвине Анна Кузнецова почтила память детей, погибших во время Великой Отечественной Войны, возложив цветы к монументу на Привокзальной площади, который открыли 14 октября 2016 года в 75-ю годовщину трагедии.
Анна Кузнецова также вместе с тихвинскими ребятишками и юными гостями из Бокситогорского, Волховского, Киришского и Кировского районов приняла участие в праздничной акции — запуске 1000 воздушных шаров, посвященной Международному Дню защиты детей в 47 регионе, которую в этом году принял Тихвин.
Напомним, что у самой Анны Юрьевны шестеро детей, она не устает повторять, что самое главное в жизни детей наличие рядом любящих родителей.
На празднике в центре Тихвина также вручались многочисленные подарки и призы. Так проект Тихвинского ресурсного центра по содействию семейному устройству под названием «Социально-педагогическое наставничество для воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, „Уверенным шагом во взрослую жизнь“ вошел в „ТОП-100“ лучших региональных проектов в рамках фестиваля „Вектор „Детство-2018“. В подарок для его воспитанники получили спортивный инвентарь — мячи, сетка для футбольных ворот и скакалки.
Не забыла Анна Юрьевна во время праздника наградить и юных художников Ленобласти — участников областного конкурса рисунков „Страна Вообразилия“, для которого они изобразили свою волшебную страну фантазий. Благодарственные письма за участие в конкурсе получили Максим Лавников, София Амеличева, Ксения Баринова, Елизавета Смирнова, Никита Лисин, Никита Королец, Алина Фомичева, Дарья Звездочкина. Специальными призами отметили Ивана Чеплевского и Нику Павлухину. Дипломом за третье место в областном конкурсе на лучший лэпбук „Будь здоров“ награжден Семен Штыканов.
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