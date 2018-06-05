В честь 300-летия Российской полиции стражи порядка устроили праздник для воспитанников Великорецкого детского дома

Настоящий сюрприз ждал ребят из Великорецкого детского дома накануне празднования трехсотлетнего юбилея Российской полиции : к юным друзьям приехали их шефы, которые подарили детям настоящее шоу. Стражи порядка вместе с профессиональными артистами подготовили для детей веселые конкурсы, игры, выступления, танцы и сладкий праздничный стол. Мальчишки и девчонки очень обрадовались полученным из рук полицейских подаркам.

Сотрудники УМВД поздравили ребят с начавшимися летними каникулами и пожелали им активного отдыха на природе, больше играть в спортивные игры, не забывать о правилах порядка, а также пожелали новых ярких впечатлений и исполнения самых сокровенных желаний.

В конце встречи ребята еще раз поздравили сотрудников полиции со значимым юбилеем, а шефы в свою очередь напомнили, что всегда готовы прийти им на помощь.

Руководство детского дома и сами воспитанники признались, что всегда очень ждут приезда полицейских. Каждая встреча надолго остается в памяти детей. Ребята поблагодарили за ту помощь, которую им оказывают сотрудники полиции.