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10 детей и один взрослый пострадали от норовируса в лагере Севастополя
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10 детей и один взрослый пострадали от норовируса в лагере Севастополя 

Пятый канал 3 часа назад
Фото: Пятый канал
В детском оздоровительном лагере «Чайка» произошло массовое отравление. 10 детей и один взрослый с диагнозом «острая кишечная инфекция» были доставлены в городскую инфекционную больницу Севастополя.
Пресс-служба правительства города сообщает, что с момента регистрации очага было зафиксировано восемь пациентов. Количество пострадавших увеличилось до 11 в ходе проведения противоэпидемических мероприятий по локализации инфекции на территории лагеря.
— В настоящее время состояние пациентов оценивается как удовлетворительное. Дети получают только симптоматическое лечение, так как их диагноз не требует антибактериальной терапии, — цитирует ТАСС пресс-службу.
Отмечается, что возбудителем острой кишечной инфекции признан норовирус. Представители межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю проводят проверку на месте происшествия.
Ранее Пятый канал сообщал о массовом отравлении Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Пострадало около 20 человек.
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