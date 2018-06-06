10 детей и один взрослый пострадали от норовируса в лагере Севастополя

В детском оздоровительном лагере «Чайка» произошло массовое отравление. 10 детей и один взрослый с диагнозом «острая кишечная инфекция» были доставлены в городскую инфекционную больницу Севастополя.

Пресс-служба правительства города сообщает, что с момента регистрации очага было зафиксировано восемь пациентов. Количество пострадавших увеличилось до 11 в ходе проведения противоэпидемических мероприятий по локализации инфекции на территории лагеря.

— В настоящее время состояние пациентов оценивается как удовлетворительное. Дети получают только симптоматическое лечение, так как их диагноз не требует антибактериальной терапии, — цитирует ТАСС пресс-службу.

Отмечается, что возбудителем острой кишечной инфекции признан норовирус. Представители межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю проводят проверку на месте происшествия.

Ранее Пятый канал сообщал о массовом отравлении Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Пострадало около 20 человек.