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Из еще одного российского лагеря госпитализировали отравленных детей
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Из еще одного российского лагеря госпитализировали отравленных детей 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Двое детей, отдыхавшие в лагере «Ласпи» в Севастополе, были экстренно госпитализированы в городскую инфекционную больницу с острым гастроэнтеритом. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.
В правительстве Севастополя сообщили ТАСС, что еще пятнадцать детей находятся на карантине:
— В связи с поступлением информации о пребывании в лагере пятнадцати человек на карантине сформирована выездная врачебная бригада из специалистов учреждений здравоохранения Севастополя. На данный момент информация о массовом отравлении детей не подтверждается.
Для выяснения обстоятельств случившегося в лагере была создана межведомственная комиссия.
Ранее Пятый канал рассказывал об отравлении детей в еще одном российском лагере. 62 ребенка и двое вожатых были госпитализированы из лагеря «Сосновый бор» в Свердловской области. По предварительной версии, пострадавшие отравились говяжьей котлетой и творожной запеканкой.
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