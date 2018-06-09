Из еще одного российского лагеря госпитализировали отравленных детей

Двое детей, отдыхавшие в лагере «Ласпи» в Севастополе, были экстренно госпитализированы в городскую инфекционную больницу с острым гастроэнтеритом. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

В правительстве Севастополя сообщили ТАСС , что еще пятнадцать детей находятся на карантине:

— В связи с поступлением информации о пребывании в лагере пятнадцати человек на карантине сформирована выездная врачебная бригада из специалистов учреждений здравоохранения Севастополя. На данный момент информация о массовом отравлении детей не подтверждается.

Для выяснения обстоятельств случившегося в лагере была создана межведомственная комиссия.

Ранее Пятый канал рассказывал об отравлении детей в еще одном российском лагере. 62 ребенка и двое вожатых были госпитализированы из лагеря «Сосновый бор» в Свердловской области. По предварительной версии, пострадавшие отравились говяжьей котлетой и творожной запеканкой.