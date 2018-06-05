Матвиенко открыла первую смену в лагере «Ласпи» под Севастополем

"Дорогие ребята, я хочу от всей души поздравить вас с открытием первой смены детского оздоровительного центра «Ласпи». Можно сказать, вы первооткрыватели. Вы, конечно, обратили внимание, что взрослые постарались, чтобы к началу лета тут у вас были хорошие, комфортные условия в этом обновленном, красивом лагере", — обратилась Матвиенко к отдыхающим в лагере детям.

Овсянников в свою очередь напомнил, что еще два года назад лагерь не работал, в прошлом году после первого этапа ремонта он смог принять лишь 200 детей за смену, а в 2018 году, после второго этапа реконструкции — уже 600 ребят.

Матвиенко пожелала детям хорошего отдыха, а также никогда не забывать, что они севастопольцы. Овсянников, со своей стороны, предложил детям по итогам смены направить свои предложения по улучшению работы лагеря.

Лагерь «Ласпи» — один из двух лагерей, находящихся в ведении правительства Севастополя, он расположен в живописной Ласпинской бухте — самом теплом месте на Южном берегу Крыма, где среднегодовая температура составляет плюс 15 градусов. Лагерь был построен в 1957 году, и до 2017 года капитальный ремонт инфраструктуры здесь не проводился. Из-за общей изношенности корпусов и коммуникаций в 2016 году лагерь не смог принять детей.

В прошлом году по поручению Овсянникова в лагере началась масштабная реконструкция, и уже летом 2017 года после частичного ремонта в «Ласпи» отдохнули 600 детей — по 200 человек за смену. 1 февраля этого года завершился второй этап реконструкции, теперь «Ласпи» может принимать по 600 человек в смену, и за лето этого года здесь отдохнет более 1,7 тыс. человек, а в 2019 году планируется принять 2,3 тыс. человек. В 2020 году, когда «Ласпи» заработает на полную мощность, он сможет принимать порядка 6 тыс. детей круглый год как Образовательный центр для одаренных детей.