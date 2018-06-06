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В Севастополе из детского лагеря в больницу доставили десять детей с кишечной инфекцией
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В Севастополе из детского лагеря в больницу доставили десять детей с кишечной инфекцией 

ТАСС 23 минуты назад
Фото: Пятый канал
СЕВАСТОПОЛЬ, 6 июня. /ТАСС/. Десять детей и один взрослый поступили в городскую инфекционную больницу Севастополя из детского оздоровительного лагеря «Чайка» с диагнозом «острая кишечная инфекция», их состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства Севастополя.
"В «Городскую инфекционную больницу» из детского оздоровительного лагеря «Чайка» поступили дети с острой кишечной инфекцией. С момента регистрации очага было восемь заболевших детей, в ходе проведения противоэпидемических мероприятий по локализации очага активно выявлено 11, в т. ч. один взрослый. В настоящее время состояние пациентов оценивается как удовлетворительное. Дети получают только симптоматическое лечение, т. к. их диагноз не требует антибактериальной терапии", — сказано в сообщении.
Сообщается, что по данным межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю установлено, что возбудителем является норовирус. Сейчас в очаге работают все соответствующие службы и ведомства. Управление Роспотребнадзора оказывает консультативно-методическую помощь и лабораторное сопровождение противоэпидемических мероприятий по локализации очага.
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