В Севастополе из детского лагеря в больницу доставили десять детей с кишечной инфекцией

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 июня. / ТАСС /. Десять детей и один взрослый поступили в городскую инфекционную больницу Севастополя из детского оздоровительного лагеря «Чайка» с диагнозом «острая кишечная инфекция», их состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

"В «Городскую инфекционную больницу» из детского оздоровительного лагеря «Чайка» поступили дети с острой кишечной инфекцией. С момента регистрации очага было восемь заболевших детей, в ходе проведения противоэпидемических мероприятий по локализации очага активно выявлено 11, в т. ч. один взрослый. В настоящее время состояние пациентов оценивается как удовлетворительное. Дети получают только симптоматическое лечение, т. к. их диагноз не требует антибактериальной терапии", — сказано в сообщении.