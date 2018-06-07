Ещё
Власти не будут закрывать детский лагерь в Севастополе, где обнаружили кишечную инфекцию
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Власти не будут закрывать детский лагерь в Севастополе, где обнаружили кишечную инфекцию 

ТАСС 6 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
СЕВАСТОПОЛЬ, 7 июня. /ТАСС/. Детский оздоровительный лагерь «Чайка» в Севастополе, где накануне был обнаружен очаг острой кишечной инфекции — норовируса, закрывать не планируется. Об этом в четверг журналистам сообщил директор городского департамента здравоохранения Антон Бахлыков.
Ранее сообщалось, что из лагеря 6 июня в больницу с острой кишечной инфекцией попало несколько детей и один взрослый.
"Из 21 госпитализированных — один взрослый просто выделитель [норовируса] и семь [детей] — тоже выделители, то есть мы посевы сделали, они выделяют норовирус, но не болеют, поэтому ждем карантинный период — это порядка 72 часов, когда не будет ни одного поступившего, будем потихоньку возвращать в лагерь. Больных [в лагере] сейчас нет, закрывать лагерь нет смысла", — сказал Бахлыков.
По его словам, всего группа детей, где выявлен очаг инфекции, составляет 40 человек, у 20 из них был обнаружен норовирус, а в общем сейчас в «Чайке» отдыхает более 300 детей.
Бахлыков отметил, что уже установлено, что вирус привезли дети из Пермского края.
ТАСС: последние новости
ФСИН просит взыскать 2,2 млрд рублей с осужденного за мошенничество экс-главы службы Более 200 человек встали в "Самый дружный хоровод" в Перми За летний сезон 2016-2017 годов более 1,2 тыс. детей пострадали при несчастных случаях
Комментарии  Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Безруков стал так много пить14
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть17
Неожиданные родственные связи звезд
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть74
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»48
Видео
00:55
Песня Цоя под гармошку довела зрителей до слез
Концерты
02:07
Почему Безруков стал так много пить
Кино
04:15
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»
Концерты
15:19
Неожиданные родственные связи звезд
Кино
02:58
Актёры, которых ни за что не пустят в Китай
Кино
04:42
Бабникам Голливуда поддались тысячи женщин
Кино
10:19
Секреты мультиков, которые вы пропустили
Кино С детьми
00:30
«Возьми меня с собой»: Семенович трясет помпонами
Концерты
02:55
Наталья Варлей выпала из гроба
Кино
01:21
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение