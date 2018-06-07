Власти не будут закрывать детский лагерь в Севастополе, где обнаружили кишечную инфекцию

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 июня. / ТАСС /. Детский оздоровительный лагерь «Чайка» в Севастополе, где накануне был обнаружен очаг острой кишечной инфекции — норовируса, закрывать не планируется. Об этом в четверг журналистам сообщил директор городского департамента здравоохранения Антон Бахлыков

Ранее сообщалось, что из лагеря 6 июня в больницу с острой кишечной инфекцией попало несколько детей и один взрослый.

"Из 21 госпитализированных — один взрослый просто выделитель [норовируса] и семь [детей] — тоже выделители, то есть мы посевы сделали, они выделяют норовирус, но не болеют, поэтому ждем карантинный период — это порядка 72 часов, когда не будет ни одного поступившего, будем потихоньку возвращать в лагерь. Больных [в лагере] сейчас нет, закрывать лагерь нет смысла", — сказал Бахлыков.

По его словам, всего группа детей, где выявлен очаг инфекции, составляет 40 человек, у 20 из них был обнаружен норовирус, а в общем сейчас в «Чайке» отдыхает более 300 детей.

Бахлыков отметил, что уже установлено, что вирус привезли дети из Пермского края.