Бывший директор анапского детского лагеря «Смена» оказался на скамье подсудимых

Краснодар. 5 июня — Новая Кубань. О завершении расследования уголовного дела сообщает пресс-служба краевой прокуратуры , материалы переданы в суд с обвинительным заключением.

Бывший директор детского лагеря «Смена», расположенного в г. Анапа построил на земельных участках, имеющих федеральное значение, отели, рестораны и развлекательные учреждения. Земля принадлежала лагерю, недвижимость он оформил на своих родственников.

Кроме того, он выкупил у лагеря нежилой помещение и внес его в реестр сведений федерального имущества.

Ущерб от действий директора детского лагеря оценен более чем в 78 млн рублей.