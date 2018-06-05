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Бывший директор анапского детского лагеря «Смена» оказался на скамье подсудимых
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Бывший директор анапского детского лагеря «Смена» оказался на скамье подсудимых 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 5 июня — Новая Кубань. О завершении расследования уголовного дела сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, материалы переданы в суд с обвинительным заключением.
Бывший директор детского лагеря «Смена», расположенного в г. Анапа построил на земельных участках, имеющих федеральное значение, отели, рестораны и развлекательные учреждения. Земля принадлежала лагерю, недвижимость он оформил на своих родственников.
Кроме того, он выкупил у лагеря нежилой помещение и внес его в реестр сведений федерального имущества.
Ущерб от действий директора детского лагеря оценен более чем в 78 млн рублей.
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