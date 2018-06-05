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В Адыгее стартовала летняя детская оздоровительная кампания
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В Адыгее стартовала летняя детская оздоровительная кампания 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
С начала июня в Адыгее начали функционировать 94 объекта отдыха и оздоровления детей, включая загородные здравницы, а также пришкольные площадки.
Одно из основных требований к данной категории объектов — это соответствие требованиям пожарной безопасности. В рамках этих мероприятий представители Государственного пожарного надзора провели для обслуживающего персонала лагерей инструктажи по мерам пожарной безопасности. Такие инструктажи будут проводиться и впредь перед каждой новой сменой в местах отдыха и оздоровления детей.
«С наступлением лета для многих взрослых наступает пора отпусков, а у всех школьников начались самые продолжительные каникулы. Большинство ребят будет находиться дома. В связи с этим просим родителей особое внимание обращать на детей, не оставлять маленьких детей одних дома, проводить с ними разъяснительные беседы о недопустимости игр со спичками, зажигалками, рассказывать о правилах предосторожности в обращении с электробытовыми приборами. Важно научить детей пользоваться огнетушителями и вызывать на помощь пожарную охрану», — рассказали в Главном управлении МЧС по РА.
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