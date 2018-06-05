В Адыгее стартовала летняя детская оздоровительная кампания

С начала июня в Адыгее начали функционировать 94 объекта отдыха и оздоровления детей, включая загородные здравницы, а также пришкольные площадки.

Одно из основных требований к данной категории объектов — это соответствие требованиям пожарной безопасности. В рамках этих мероприятий представители Государственного пожарного надзора провели для обслуживающего персонала лагерей инструктажи по мерам пожарной безопасности. Такие инструктажи будут проводиться и впредь перед каждой новой сменой в местах отдыха и оздоровления детей.