Окружной фестиваль «Танцующий округ», посвящённый Дню защиты детей прошел в ЮЗАО

1 июня самый замечательный день. А почему, да потому, что начинается Лето, а значит каникулы, значит игры во дворе, прогулки на велосипедах, поездки в лагерь и еще море интересных событий.

День защиты детей самый добрый, самый яркий, самый любимый праздник и, конечно же, главные виновники сего торжества — маленькие и не очень, веселые и смышленые, активные и любознательные дети. Место встречи, территория района Южное Бутово ул. Поляны д.7.

1июня в 12.00 вот уже в пятый раз прошел красочный танцевальный флешмоб «Танцующий округ», организованный Управой района и ГБУ ЦДиК «Южное Бутово» и направленный на пропаганду здорового образа жизни, развитию танцевального искусства среди детей, подростков и молодежи ЮЗАО.

С приветственным словом с собравшимся обратились начальник отдела управы района Елена Жихарева и депутат совета депутатов муниципального округа Южное Бутово Тамара Лисицина, они поздравили детей и их родителей с успешным окончанием учебного года и началом летних каникул, а так же пожелали крепкого здоровья, долгой и прекрасной жизни, полной счастья и исполнения самых заветных желаний.

Флешмоб — это заранее спланированная массовая акция, в которой различные возрастные группы объединены общей творческой деятельностью. Грандиозное красочное зрелище, запомниться жителям района, юные таланты порадовали зрителей разнообразием жанров и направлений. В День защиты детей спортивная площадка превратилась в территорию чудес, и даже холодная погода не стала помехой, зрители не спешили расходиться.

Участниками праздника стали танцевальные студий, ансамбли досуговых центров, образовательных учреждений, района. Кто, как не сами дети могут рассказать о себе лучше всех, да еще и в творчестве? Главное условие — позитивное настроение, желание танцевать и дарить праздник. На удивление родители с удовольствием подхватывали танцевальные движения и поддерживали своих детей громкими аплодисментами. Добрые слова приветствия и поздравления прозвучали из уст начальника отдела по работе с населением управы района Жихаревой Елены Николаевны, всем участникам праздника приготовили грамоты от главы управы, что всегда приятно получить исполнителям.

Зрелищное выступление танцоров, цирковые номера с хула-хупами и главным артистом — дрессированной собачкой привели в восторг самых маленьких участников праздника, веселые аниматоры устроили состязания на метлах, прыжки через скакалки, что доставило море удовольствия участникам праздника. Для тех, кто хотел проверить свои интеллектуальные способности, можно было принять участие в мастер-классе по шахматам.

Настоящим сюрпризом для детей стали приготовленные организатором праздника ГБУ ЦДиК «Южное Бутово» сувениры и, конечно же, по традиции, мороженное всем участникам праздника.

1 июня — это праздник детей, порой нам кажется, что именно дети раскрасили нашу Планету, сделав мир таким ярким и пестрым, и пусть они живут в радости и счастье.

Радостные лица детей самая лучшая оценка нашей работы. Счастливого, солнечного лета ребята.