Качество и безопасность детских товаров и детского отдыха взял на контроль Роспотребнадзор

В управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области работает Всероссийская горячая телефонная линия по вопросам качества и безопасности детских товаров и детского отдыха. Консультирование население продлится до 11 июня.

Специалисты управления и «Центра гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» консультируют нижегородцев по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, по детскому питанию, а также действующим нормативным гигиеническим требованиям к детским товарам и детскому отдыху.

Звонки по вопросам качества и безопасности детских товаров и детского отдыха принимаются по будням с 9.00 до 15.00 по телефонам: 436-00-92, 436-76-89 (специалисты отдела по гигиене детей и подростков), 436-78-31 (специалисты отдела надзора по гигиене питания), 438-09-42, 432-87-67, 436-74-69 (специалисты отдела защиты прав потребителей), 437-08-70, 213-82-84 (специалисты консультационного центра для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»).

Кроме того, ежедневно принимаются сообщения от граждан по качеству и безопасности детских товаров на сайте Роспотребнадзора www.rospotrebnadzor.ru (раздел прием обращений граждан или ссылка www.petition.rospotrebnadzor.ru, а также по электронной почте Консультационного центра для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» cgenozpp@mail.ru. В теме письма необходимо указать — «Информация по качеству и безопасности детских товаров и детского отдыха».