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Роспотребнадзор проверил более 40 тысяч организаций детского отдыха
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Роспотребнадзор проверил более 40 тысяч организаций детского отдыха 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор проверил более 41 тысячи организаций детского отдыха и оздоровления, обратившихся за получением санитарно-эпидемиологических заключений, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что в первую летнюю смену начали свою работу более 22 тысяч организаций отдыха детей и их оздоровления, куда приехали 1,8 миллиона детей.
"Санитарно-эпидемиологические экспертизы Роспотребнадзором проведены в отношении более чем 41 тысячи оздоровительных организаций, обратившихся за получением санитарно-эпидемиологических заключений", — говорится в сообщении.
Также добавляется, что в ходе проверок на соответствие требований к условиям отдыха и оздоровления детей было установлено, что учредители 455 организаций, которые уведомили органы Роспотребнадзора о планируемых сроках открытия, не соответствуют требованиям санитарных правил и фактически не готовы к приему детей.
Кроме того, в ведомстве отметили, что всего по результатам проверок было составлено более 4,7 тысячи протоколов об административном правонарушении и вынесено более 3,5 тысячи постановлений о назначении штрафа на общую сумму свыше 16 миллионов рублей.
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