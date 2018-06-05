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Роспотребнадзор: Орел плохо обработали от клещей
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Роспотребнадзор: Орел плохо обработали от клещей 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Роспотребнадзор по Орловской области опубликовал данные мониторинга заболеваемости и обращаемости жителями региона в лечебные заведения по поводу укусов клещей.
По информации на 4 июня, в больницы области 584 человека, пострадавших от укусов клещей, в том числе 199 детей. В пресс-службе ведомства отметили, что обращаемость находится на уровне среднемноголетних значений.
По данным результатов лабораторных исследований клещей, снятых с людей, инфицированность боррелиями составила 14,8%. Случаев заболеваний, передающихся с укусом клещей в регионе не зарегистрировано.
Для территории области актуальны клещевой боррелиоз и гранулоцитарный анаплазмоз человека, находки возбудителя которого в 2017 году составили 2,9% от общего числа исследованных клещей.
Среди клещей, исследованных во внешней среде, 1,5% пулов инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, 0,8% — гранулоцитарным анаплазмозом человека.
В этом сезоне на территории Орловской области акарицидные обработки должны быть проведены на площади 300 га: в скверах, парках, на стадионах, зонах отдыха, территориях детских оздоровительных и образовательных организаций.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области и БУЗ Орловской области „Орловская дезинфекционная станция“ с начала сезона провела акарицидные обработки на площади 268,4 га, в том числе 130,4 га на территории летних оздоровительных учреждений.
Обработки проводятся на территории всех муниципальных образований, кроме Глазуновского и Колпнянского районов, наибольший объем обработок проведен на территориях Ливенского, Орловского, Мценского, Малоархангельского районов.
В недостаточном объеме проведены обработки на территории Орла, где были обработаны территории Городского и Детского парков. Однако по результатам обследований наличие биотопов клещей выявлено в других местах отдыха населения. Управлением Роспотребнадзора по Орловской области в адрес администрации Орла направлена информация о территориях, на которых необходимо провести противоклещевые обработки.
Сообщение Роспотребнадзор: Орел плохо обработали от клещей появились сначала на РИА 57.
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