Матвиенко открыла летнею смену детского оздоровительного лагеря «Ласпи»

Центр площадью 16,5 га расположен в 30 километрах от Севастополя в сторону Ялты, в Ласпинской бухте. К 2020 году планируется увеличить мощности «Ласпи» до 750 детей в смену. Центр был открыт еще в 1957 году.

"Я хочу от всей души поздравить вас с началом первой смены оздоровительного центра «Ласпи». Можно сказать, вы первооткрыватели", — сказала Матвиенко на торжественном открытии летней смены.

По ее словам, в центре созданы все комфортные условия для отдыха в обновленном лагере.