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Матвиенко открыла летнею смену детского оздоровительного лагеря «Ласпи»
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Матвиенко открыла летнею смену детского оздоровительного лагеря «Ласпи» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
СЕВАСТОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в открытии летней смены детского оздоровительного центра «Ласпи».
Центр площадью 16,5 га расположен в 30 километрах от Севастополя в сторону Ялты, в Ласпинской бухте. К 2020 году планируется увеличить мощности «Ласпи» до 750 детей в смену. Центр был открыт еще в 1957 году.
"Я хочу от всей души поздравить вас с началом первой смены оздоровительного центра «Ласпи». Можно сказать, вы первооткрыватели", — сказала Матвиенко на торжественном открытии летней смены.
По ее словам, в центре созданы все комфортные условия для отдыха в обновленном лагере.
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