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Дарья Э., апрель 2004, Оренбургская область
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Дарья Э., апрель 2004, Оренбургская область 

РИА Новости 1 час назад
Номер анкеты: bpeg1-y2si
Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Оренбургской области: 8 (3532) 34-26-16.
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