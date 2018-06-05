Ещё
Количество участников «Юнармейского лета» на Урале, в Сибири и Поволжье увеличилось вдвое
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Количество участников «Юнармейского лета» на Урале, в Сибири и Поволжье увеличилось вдвое 

ТАСС 58 минут назад
МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Около 50 тыс. детей станут участниками смен «Юнармейского лета — 2018» в детских лагерях на Урале, в Сибири и Поволжье, что вдвое превышает показатель прошлого года. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
"В регионах Урала, Сибири и Поволжья в сменах «Юнармейского лета» примут участие около 50 тыс. детей — участников движения «Юнармия». По сравнению с 2017 годом этот показатель вырос в два раза. Уже стартовали первые смены трех юнармейских лагерей — в Республике Марий Эл, Томской и Свердловской областях", — уточнили в пресс-службе.
Участниками летних смен во всех 29 регионах на территории ЦВО станут воспитанники и учащиеся юнармейских отрядов, кадетских классов, военно-патриотических клубов и объединений.
"Детей ждут занятия, направленные на формирование военно-прикладных навыков, лидерских качеств и умения работать в команде. Также пройдут уроки мужества и гражданской ответственности, конкурсы строя и песни, квесты, игры на местности, военно-тактические игры и марш-броски", — уточнили в пресс-службе.
Как ранее сообщалось, во всех субъектах России, а также в Казахстане, Белоруссии, Киргизии, Армении и Таджикистане открыты региональные штабы «Юнармии». Участниками движения уже стали более 230 тыс. юношей и девушек.
ТАСС: последние новости
Матвиенко открыла первую смену в лагере "Ласпи" под Севастополем "Аэроэкспресс" дарит подарки юным пассажирам в Международный день защиты детей "Парад семей" прошел в Хабаровске в День защиты детей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Безруков стал так много пить3
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть63
Эти фильмы возмутили зрителей во всём мире
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть17
Почему Басилашвили отказался обнажаться
Видео
02:07
Почему Безруков стал так много пить
Кино
01:21
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть
Концерты
03:05
Лиза Монеточка: Земфира поколения Z?
Концерты
02:58
Почему Басилашвили отказался обнажаться
Кино
06:49
Эти фильмы возмутили зрителей во всём мире
Кино
06:43
Киношные штампы, рассмешившие учёных
Кино
02:24
Почему фильм Серебренникова не о Цое
Кино
02:37
Том Круз прыгал с парашютом ради сцены фильма
Кино
04:30
Галь Гадот снялась в новом клипе Maroon 5
Концерты
00:17
Сергей Безруков стал рок-музыкантом
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение