Количество участников «Юнармейского лета» на Урале, в Сибири и Поволжье увеличилось вдвое

МОСКВА, 5 июня. / ТАСС /. Около 50 тыс. детей станут участниками смен «Юнармейского лета — 2018» в детских лагерях на Урале, в Сибири и Поволжье, что вдвое превышает показатель прошлого года. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"В регионах Урала, Сибири и Поволжья в сменах «Юнармейского лета» примут участие около 50 тыс. детей — участников движения «Юнармия». По сравнению с 2017 годом этот показатель вырос в два раза. Уже стартовали первые смены трех юнармейских лагерей — в Республике Марий Эл, Томской и Свердловской областях", — уточнили в пресс-службе.

Участниками летних смен во всех 29 регионах на территории ЦВО станут воспитанники и учащиеся юнармейских отрядов, кадетских классов, военно-патриотических клубов и объединений.

"Детей ждут занятия, направленные на формирование военно-прикладных навыков, лидерских качеств и умения работать в команде. Также пройдут уроки мужества и гражданской ответственности, конкурсы строя и песни, квесты, игры на местности, военно-тактические игры и марш-броски", — уточнили в пресс-службе.

Как ранее сообщалось, во всех субъектах России, а также в Казахстане, Белоруссии, Киргизии, Армении и Таджикистане открыты региональные штабы «Юнармии». Участниками движения уже стали более 230 тыс. юношей и девушек.