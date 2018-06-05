Дети нововоронежских атомщиков отдохнут в обновлённом оздоровительном лагере

В этом году планируется 5 заездов длительностью по 14 дней. В Нововоронеже на базе санатория-профилактория «Энергетик» состоялось открытие детского оздоровительного лагеря «Дружба». В первый поток отдохнуть в нём смогут 84 школьника от 7 до 15 лет. Ребят разделили на 4 отряда, в каждом заниматься с детьми будут по 2 вожатых и 2 воспитателя, 4 руководителя кружковой работы. Благоустроили лагерь на месте закрытого 20 лет назад пионерского лагеря. Теперь он соответствует всем нормам и правилам. В новых корпусах расположены комнаты, в которых будут находиться по 3 человека, построены новые игровые площадки, тренажёры, бассейн, столовая и медпункт.