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Самарцы увидят салют 12 июня с палубы теплохода
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Самарцы увидят салют 12 июня с палубы теплохода 

Волга Ньюс 51 минуту назад
Судно отправится от речпорта в 21:00. Билеты для взрослых обойдутся в 700 руб., для детей от 5 до 10 лет — 300 рублей. Предпродажа билетов открыта в четвертой кассе речного вокзала.
Телефон для справок 222-91-91.
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