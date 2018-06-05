Самарцы увидят салют 12 июня с палубы теплохода

Судно отправится от речпорта в 21:00. Билеты для взрослых обойдутся в 700 руб., для детей от 5 до 10 лет — 300 рублей. Предпродажа билетов открыта в четвертой кассе речного вокзала.

Телефон для справок 222-91-91.