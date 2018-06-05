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Детский плач: какое влияние он оказывает на психическое состояние взрослых
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Детский плач: какое влияние он оказывает на психическое состояние взрослых 

Умная 39 минут назад
Фото: Умная
Практически с самого своего рождения малыши плачут. Плачут, когда у них что-то болит, если они хотят есть или испытывают физический дискомфорт. И родители бросаются по малейшему писку проверять, все ли в порядке с их ребенком. Они понимают, что малыш еще не в состоянии словами сказать о своих огорчениях или неприятных ощущениях. Так, исследователи из Тилбургского университета в области клинической психологии выяснили: примерно до года дети общаются с помощью в том числе и плача.
Потом малыш подрастает, осваивает первые слова, начинает общаться со взрослыми, но все равно периодически плачет. Реакция взрослых может быть прежней — они кидаются на рев, стремясь тут же устранить причину слез. Вы тоже из таких родителей? Тогда вам срочно нужно обратиться к врачу! Для начала — к психотерапевту. Ваше психическое здоровье под угрозой. Вы способны равнодушно переносить детский плач или даже раздражаетесь при виде слез? Идите к психотерапевту еще быстрее.
Писатель и психолог Элейн Арон в своей книге Highlysensetive Person пишет, что мгновенная реакция на детский плач обусловлена генетически — мать понимала: что-то может быть физической угрозой для малыша и моментально бросалась его спасать. По мнению гештальт-терапевта Марины Филатовой, у современных родителей с повышенной эмпатией (чувством сострадания) может развиться так называемая депривация — они винят себя в слезах малыша, доводя собственное состояние до клинических проявлений депрессии. Частый детский плач вызывает у взрослого сильную паническую реакцию, она локализуется в области мозга, связанной с обработкой эмоций.
Профессор Эд Вингерхотс из Университета клинической психологии утверждает: вопли ребенка очень губительны не только для нервного, но и для физического состояния родителей. Непрерывный детский плач в течение продолжительного времени, до 15–20 минут, может также привести к нарушениям слухового аппарата взрослых, находящихся рядом. А эти нарушения, в свою очередь, усугубляют нервное расстройство, раздражительность, ухудшают качество сна.
Доктор Кристин Парсонс из Датского университета провела исследования и на основании полученных результатов утверждает: длительное воздействие плача младенцев на нервную систему взрослого человека имеет разрушающие последствия, вплоть до необратимых. Поэтому необходимо своевременно принимать все меры для сохранения психологической устойчивости.
Другая крайность — полное равнодушие взрослых к плачу малышей или даже чувство раздражения. Это может, по мнению канадского психолога Гордона Ньюфелда, свидетельствовать об уже имеющихся серьезных отклонениях в психике родителей и должно стать поводом для обращения к специалистам. Нередко собственные детские переживания, не воспринятые всерьез другими членами семьи, с годами могут привести к формированию психологической девиации. А с появлением у такого взрослого своего малыша, плачущего, как и все другие дети, психологические проблемы нарастают, как снежный ком. Так что такое обычное явление, как детский плач, может стать поводом для скорейшего обращения к специалисту. Но в первую очередь для родителей.
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